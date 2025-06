Isola dei Famosi, le pagelle del 16 giugno: Lucarelli ne ha per tutti (9), Omar delude (4), Chiara esce a testa alta (8)

News VIP

Ieri sera, lunedì 16 giugno, è andata in onda la settima puntata de L'Isola dei Famosi. Ecco come si sono comportati i naufraghi e il cast del reality show con le nostre pagelle!

Ieri, lunedì 16 giugno 2025, è andata in onda su Canale 5 la settima puntata de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Veronica Gentili e giunto alla sua 19esima edizione. Scopriamo insieme le pagelle dei protagonisti di questa puntata tra momenti di grande emozione, scontri in diretta ed eliminazioni inaspettate.

Isola dei Famosi: le pagelle della settima puntata

Chiara Balistreri esce a testa alta: Voto 8

Chiara è la vera vincitrice morale de L'Isola dei Famosi. Eliminata al televoto, la giovane naufraga bolognese ha deciso di non giocarsi la carta dell'Ultima spiaggia e abbandonare definitivamente l'Honduras. Inutili i tentativi della conduttrice e dei presenti in studio, Chiara è rimasta ferma sulla sua posizione e, con le lacrime agli occhi, ha comunicato la sua decisione di mollare tutto e tornare dalla sua famiglia. Un vero peccato! Come dichiarato da Selvaggia Lucarelli, avrebbe potuto sfruttare questa seconda occasione per far conoscere a tutti un'altra sfaccettatura della sua personalità. Ad ogni modo, la ragazza se ne torna a casa a testa alta, fiera e orgogliosa del suo percorso.

Selvaggia Lucarelli senza freni sui naufraghi: Voto 9

Selvaggia Lucarelli è arrivata a L'Isola dei Famosi e ha asfaltato tutti. La nota giornalista è stata invitata per mettere più pepe alla serata e ci è riuscita alla grande! Senza mezzi termini e con la sua pungente ironia, Selvaggia ha smascherato Mirko Frezza, che ha accusato i suoi compagni di agire a favore di telecamera, ha criticato Patrizia Rossetti e poi Mario Adinolfi, definendolo "la comare che sta lì seduta e muove tutte le pedine. Il grande burattinaio", ha stuzzicato Dino Giarrusso e infine si è resa protagonista di un duro botta e risposta con Omar Fantini. Speriamo di rivederla presto in studio. Sarebbe un ottimo acquisto per il reality show di Canale 5 visti gli ascolti deludenti.

Omar Fantili allergico alle critiche: Voto 4

Omar Fantini è finalmente uscito allo scoperto e rivelato un'altra sua personalità. E questo grazie a Selvaggia Lucarelli che, con frecciatine mirate e commenti al vetriolo è riuscita a far sbroccare anche il leader della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. Un vero leader, però, non se la prende per delle critiche come ha fatto lui nei confronti della giornalista presente in studio, lasciandosi anche andare a fastidiosi diminutivi come "Cara mia", "Selvaggetta"... Un comportamento che ha un po' deluso e lasciato l'amaro in bocca.

Teresanna Pugliese si piega, ma non si spezza: Voto 7

Teresanna è tra le protagoniste indiscusse di questa edizione de L'Isola dei Famosi. Sarà pure eccessiva talvolta, ma a differenza di qualcun altro, è sempre sincera e coerente con sé stessa, anche a costo di non avere il consenso del pubblico. Una cosa è certa: il gruppo vuole farla fuori e lei questo l'ha capito benissimo. Ora che è andata via anche la sua amica Chiara, Teresanna dovrà contare solo sulle sue forze. I Senatori sono determinati, ma lei, come ha dimostrato fino a ora, si piega, ma non si spezza. Speriamo che la sorpresa del marito Giovanni, le abbia dato la giusta carica per andare avanti e arrivare in finale. I presupposti per vincere ci sono tutti!

I concorrenti dell'ultima spiaggia non classificati

L'ultima spiaggia doveva essere una seconda chance per gli eliminati, ma si sta rivelando un vero flop. Il primo collegamento con i naufraghi è infatti avvenuto alle 23 passate. L'unico che è riuscito in qualche modo a prendersi la scena è stato Dino Giarrusso, che non ha perso l'occasione di autoelogiarsi e mostrare qualche sua altra abilità. Soltanto a fine puntata, le telecamere sono tornate lì per l’eliminata Chiara Balistreri e per la sorpresa a Jasmine Salvati, che ha avuto la possibilità di riabbracciare la sua amica.

