Isola dei Famosi, Pierpaolo Pretelli si sbilancia sui naufraghi: "Sono tutte personalità diverse e a loro modo affascinanti"

L'inviato speciale della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, Pierpaolo Pretelli, racconta come sta affrontando questa esperienza in Honduras e rivela le sue prime impressioni sul cast del reality show.

Mercoledì 21 maggio 2025 andrà in onda su Canale 5 la terza puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili. Nell'attesa, l'inviato speciale Pierpaolo Pretelli ha rilasciato un'intervista in cui ha raccontato come sta andando la sua avventura in Honduras.

Le rivelazioni di Pierpaolo Pretelli sul cast de L'Isola dei Famosi

Momento d'oro per Pierpaolo Pretelli. Noto al pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e per le sue travolgenti esibizioni a Tale e Quale Show, è stato scelto come inviato speciale della 19esima edizione de L’Isola dei Famosi. A poche settimane dal suo debutto in prima serata su Canale 5, il compagno di Giulia Salemi ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui ha raccontato come sta affrontando questa nuova esperienza in Honduras:

Sono davvero felicissimo, anche se dentro di me convivono emozioni molto diverse. Sto cercando di assaporare ogni istante! Saranno l’entusiasmo e l’energia a darmi la spinta per vivere al massimo questa splendida opportunità! Questo è per me un anno da incorniciare: la nascita di Kian, il musical Rocky e l’Isola. La tv è sempre stata il mio sogno nel cassetto ma a volte il cassetto non si apriva. La cosa complicata è stata avere la pazienza di aspettare. Perché la ruota gira ma quando vuole lei (ride,ndr).

Pretelli si è poi sbilanciato sul cast de L'Isola 2025. Parlando dei naufraghi e delle naufraghe che sono sbarcate in Honduras e che animeranno le dinamiche del reality show, l'inviato ha colto l'occasione per dedicare parole di grande stima e affetto nei confronti della conduttrice Veronica Gentili e dell'opinionista Simona Ventura:

Credo siano tutte personalità diverse e a loro modo affascinanti. Sono in Honduras con loro e posso dire che sarà certamente un’Isola piena di sorprese. Proverò a trasmettere ai naufraghi tutta la mia carica e cercherò di sostenerli per come potrò. Non voglio fare nomi per non fare torto a nessuno ma ci tengo a dire che anche lavorare con Veronica Gentili e Simona Ventura sarà una palestra entusiasmante. Con Simona ho tanti amici in comune quindi un certo senso la conoscevo già, Veronica è stata una piacevolissima scoperta.

Pierpaolo Pretelli svela un retroscena sulla scelta di partecipare a L'Isola

Pierpaolo Pretelli ha poi parlato della sua storia d'amore con Giulia Salemi, che negli ultimi giorni si è resa protagonista di una simpatica intervista con Elisabetta Gregoraci. I due si sono conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello e da quel momento non si sono più separati. Affrontare la distanza, quindi, non è per niente semplice per l'ex gieffino soprattutto ora che c'è anche il piccolo Kian. A tal proposito, l'inviato della nuova edizione de L'Isola dei Famosi ha raccontato come sta vivendo la distanza dalla sua compagna:

Quando è arrivata la proposta dell’Isola con Giulia abbiamo affrontato il tema della distanza, tra l’altro con Kian così piccolo. È la mia spada di Damocle perché Kian mi mancherà moltissimo come anche Giulia e i miei genitori. Abbiamo deciso insieme e non abbiamo avuto dubbi, qualche paura sì ma nessun dubbio sul fatto che fosse un’occasione da cogliere. Quando vinciamo, lo facciamo insieme, sempre pronti a sostenerci l’uno con l’altra.

