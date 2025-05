Grande Fratello, Elisabetta Gregoraci svela alcuni retroscena: "Con Pierpaolo Pretelli c'era molta sintonia, ma..."

News VIP

L'ex gieffina Elisabetta Gregoraci è stata ospite del podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi, dove è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip e del rapporto con Pierpaolo Pretelli.

Elisabetta Gregoraci è stata ospite di Non lo faccio per moda, il noto podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio x moda. A distanza di quattro anni dalla loro esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, che le ha viste al centro del triangolo insieme a Pierpaolo Pretelli, le due donne si sono confrontate in un sincero e inaspettato faccia a faccia.

Elisabetta Gregoraci senza filtri sul Gf e Pierpaolo Pretelli

Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare del Grande Fratello Vip e di Pierpaolo Pretelli insieme a Giulia Salemi. Ospite del podcast Non lo faccio per moda, la showgirl e conduttrice del nuovo programma Audiscion ha ricordato la sua chiacchierata esperienza nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, rivelando di aver vissuto tanti momenti di difficoltà, essendo sempre protagonista delle dinamiche del programma:

L’ho vissuta con il massimo della spensieratezza perché era il mio primo, penso ultimo, reality. Faticoso ma divertente allo stesso tempo perché il Gf comporta tanta tensione e per me era la prima esperienza. Mi sono divertita, confrontata, con quelli che poi sono diventati amici, altri meno. Mi ha segnata e me la ricorderò per tutta la vita. Col senno di poi è stato un’esperienza che mi ha dato molto tempo per pensare e confrontarmi. non sono una persona litigiosa e non sono tagliata per alcune dinamiche. Ero protagonista tutte le puntata!

Leggi anche Intervista esclusiva a Pamela Petrarolo

La Gregoraci ha poi continuato parlando della sua decisione di lasciare in anticipo il Gf Vip. A proposito dei rapporti nati nella Casa più spiata d'Italia, la showgirl ha rivelato di aver mantenuto l'amicizia con Andrea Zelletta, Francesco Oppini, Rosalinda Cannavò, e di non aver apprezzato invece l'atteggiamento di altri:

Quell’edizione doveva durare tre mesi, io ho portato a termine il mio percorso. Mi hanno detto che c’era la possibilità di continuare ma io ho terminato. Ci ho messo un anno per riprendermi. Tutte le volte che guardavo il Gf in tv ero sempre agitata, emozionata. Ho fatto questa esperienza senza informarmi di nulla, per me era tutto nuovo. Quello che vedi a casa è diverso, ci sono delle persone che dentro erano in un modo e quando esci fuori ci rimango male. Mi sento tanto con Francesco Oppini, con Andrea Zelletta ogni tanto sento Adua (Rosalinda Cannavò).

La verità di Elisabetta Gregoraci sul rapporto con Pierpaolo Pretelli

Dopo un lungo periodo di tensioni e frecciatine, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci hanno deciso deporre l'ascia da guerra e di riappacificarsi in un’intervista nel podcast Non lo faccio x moda. Durante l'ospitata, la showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore ha fatto un bilancio della sua esperienza al Grande Fratello Vip che è stata caratterizzata anche dal feeling con Pierpaolo Pretelli, attualmente in Honduras come inviato speciale della nuova edizione de L'Isola dei Famosi:

Non c’è stato nulla, diciamolo. Tra di noi c’era una bella alchimia poi lì hai bisogno di una confort zone, hai bisogno di persone che siano punti riferimento e io con lui mi trovavo bene. Avevamo questi sguardi, c’era molta sintonia. Poi c’è stato questo famoso gioco in piscina, il bacio, quella è stata una prova ricompensa che abbiamo fatto. Questo famoso bacio in realtà l’hanno fatta tutti però girava solo la nostra foto. Non ci stati altri baci.

La Gregoraci ha infine concluso rivelando di esserci rimasta male per il comportamento assunto dalla Salemi dopo la fine del popolare reality show. Senza mezzi termini, infatti, l'ex concorrente della quinta edizione del Gf Vip ha ammesso:

Se c’è una cosa che mi dispiace? Sei arrivata durante il GF, mi è dispiaciuto non aver avuto la possibilità di salutarlo. Tu eri furiosa di quella cosa, non abbiamo mai fatto un aperitivo o una cena. Hai bloccato tutte le pagine!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.