Isola dei Famosi: scoppia la lite tra fra Spadino, Leonardo Brum, Teresanna Pugliese e Lorenzo Tano

News VIP

Tensione alle stelle a L'Isola dei Famosi. All’accampamento dei Giovani a Playa Uva, i naufraghi Lorenzo Tano, Spadino, Teresanna Pugliese, Leonardo Brum e Angelo Famao si sono duramente scontrati: ecco cosa è successo!

Scoppia la lite tra i naufraghi giovani de L'Isola dei Famosi. Il motivo? Prima di lasciare definitivamente il reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, Lorenzo Tano ha rivelato ad Angelo Famao e Leonardo Brum che Spadino parlava male di loro, provocando la dura reazione dei diretti interessati.

Scintille tra i giovani naufraghi de L'Isola

Lunedì 12 maggio 2025 su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata de L'Isola dei Famosi che ha visto l'eliminazione dal gioco di Lorenzo Tano. Prima di lasciare l'Honduras, però, il figlio di Rocco Siffredi ha rivelato ad Angelo Famao e Leonardo Brum che Spadino sparlava di loro. Rivelazione che ha scatenato la reazione immediata del noto cantante neomelodico e del modello brasiliano, che hanno deciso di affrontare l'ex protagonista del reality Italia Shore.

"Se avete un problema parlate in faccia, è una forma di rispetto" ha sbottato Angelo seguito da Leonardo "Spadino dovevi venire da me e parlarmi in faccia. Non sei un uomo, sei un ragazzino. Sei un falso!". Come riportato da Biccy, il comportamento dei due naufraghi ha letteralmente spiazzato Spadino. La situazione è poi degenerata con Teresanna Pugliese che, senza pensarci troppo, ha attaccato il modello brasiliano, accusandolo di essere molto furbo: "Ti stai facendo la vacanza! Ti sei ritirato, sei andato a riposarti, poi sei tornato! Sei molto furbo!".

Leggi anche Jessica Morlacchi si sbilancia sul cast de L'Isola dei Famosi

Non contenta, Teresanna si è poi lasciata andare a un duro sfogo con Carly Tommasini in cui ha puntato il dito contro Lorenzo, reo di aver scatenato tutto. "Lorenzo è andato a dire ad Angelo e Leonardo che noi sparliamo di loro. Quanta cattiveria, quante dinamiche subdole deve mettere in atto?" ha dichiarato l'ex tronista di Uomini e Donne non nascondendo il suo fastidio. Anche Spadino si è sfogato con Nunzio Stancampiano: "Qua nessuno ha insultato nessuno. Perché è andato a dirgli che stavamo sparlando, se non era neanche vero? Non è coerente". I giovani naufraghi riusciranno a chiarire?

I naufraghi violano il regolamento de L'Isola dei Famosi

Le cose non si mettono per niente bene per i naufraghi della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Dopo aver usato un accendino per accendere il fuoco, Mirko Frezza ha comunicato con alcuni giovani attraverso la staccionata al di fuori dell’orario consentito e organizzato un baratto, infrangendo ancora una volta le regole del reality show condotto da Veronica Gentili.

"Angelo, Nunzio, ma voi avete dei pesci? Noi qui abbiamo io fuoco. Ve ne cuocio anche a voi, noi abbiamo il fuoco" ha confidato Mirko ai giovani naufraghi, che hanno subito accettato la proposta del loro compagno di avventura. L'uomo ha così raggiunto Omar Fantini e insieme hanno deciso di preparare da mangiare per gli altri: "Non possiamo farlo, però lo facciamo". Ovviamente i due sono stati beccati dalla produzione del programma. Cosa succederà ora? L'appuntamento è per mercoledì 21 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che al televoto ci sono: Antonella Mosetti, Patrizia Rossetti, Carly Tommasini e Leonardo Brum.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.