Isola dei Famosi, Pierpaolo Pretelli: "Cercherò di essere simpatico e istituzionale, Simona Ventura? Un'icona della tv"

L'inviato della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, Pierpaolo Pretelli, fa un bilancio della sua carriera e racconta tutte le emozioni prima del grande debutto in prima serata su Canale 5.

Momento d'oro per Pierpaolo Pretelli sia dal punto di vista professionale che sentimentale! Dopo aver interpretato Rocky a teatro ed essere diventato papà del piccolo Kian, l'ex amato gieffino stasera, mercoledì 7 maggio 2025, debutterà su Canale 5 come inviato speciale della nuova edizione de L'Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili.

Tutte le emozioni di Pierpaolo Pretelli

L'attesa è finalmente finita! Stasera, lunedì 7 maggio 2025, andrà in onda la prima e attesissima puntata de L'Isola dei Famosi. Al timone la giornalista e Iena Veronica Gentili, che sarà accompagnata in questa nuova avventura da Simona Ventura, unica opinionista in studio, e dall'inviato speciale Pierpaolo Pretelli. Proprio quest'ultimo ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in cui ha raccontato tutte le sue emozioni prima del debutto:

Per me questo è un anno da incorniciare fra il musical Rocky, l'arrivo di Kian e L'Isola. La ruota gira e ha girato per il verso giusto. La tv era sempre un sogno nel cassetto, oggi ho un bagaglio più ricco e penso che l'occasione sia arrivata nel momento in cui ero pronto a coglierla. Cercherò di essere simpatico e istituzionale. Sarà un'Isola molto umana, l'ho capito parlando con Veronica Gentili, lei è una grande professionista. Simona Ventura è un'icona della tv. Il suo ritorno penso sia una grande cosa da vedere e gustarsi.

Dopo aver fatto un bilancio della sua carriera, che è stata caratterizzata anche dalla partecipazione al Grande Fratello Vip e a Tale e Quale Show, Pierpaolo ha raccontato come ha reagito la sua amata Giulia quando è arrivata la chiamata per L'Isola e speso parole di grande stima per Stefano De Martino, l'inviato della famosa edizione condotta da Alessia Marcuzzi:

Con Giulia siamo una squadra! Quando è arrivata la chiamata ci siamo guardati, il suo supporto è stato fondamentale. Mi ha detto 'vai'. Sono molto sereno, sento che sto finalmente costruendo. Ho sempre pensato che Stefano sia un esempio per chi vuole fare questo lavoro. Aveva delle etichette che è riuscito a togliersi in maniera lodevole. È stato bravo. Lo stimo tanto, anche se il mio modello resta Fiorello.

Pierpaolo Petrelli è l'inviato de L'Isola 2025: ecco come ha reagito Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli è l'inviato speciale dall'Honduras della nuova e attesissima edizione de L'Isola dei Famosi, che partirà ufficialmente stasera mercoledì 7 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. A poche ore dalla prima puntata del reality show, Pierpaolo ha rilasciato una lunga intervista in cui ha fatto un bilancio della sua carriera, dicendosi felice ed entusiasta, e parlato del suo grande amore per la compagna Giulia Salemi.

I due, che si sono conosciuti e innamorati nella famosa Casa del Grande Fratello Vip, sono da poco diventati genitori del piccolo Kian, anche se fino a un anno e mezzo fa erano seriamente in crisi. Una situazione che, fortunatamente, è completamente cambiata visto che oggi sono più felici e innamorati che mai. A tal proposito, Pierpaolo ha confessato:

Ci siamo messi in discussione, cosa che prima non facevamo. L'utilizzo del contraddittorio è sempre un modo per analizzarsi e guardarsi dentro. Ci siamo seduti, parlati e confrontati. Da Giulia ho imparato ad affrontare tutto ciò che la vita ti offre con professionalità, precisione e impegno. Da Kian che la vita è sempre pronta a sorprenderti. Il matrimonio? Non è nelle nostre priorità in questo momento.

