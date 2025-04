Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti pronta per sbarcare in Honduras: "I reality ci sono e perché non farli?!"

News VIP

Manca sempre meno alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi! Ecco cosa ha rivelato la possibile naufraga ed ex concorrente del Gf Vip, Patrizia Rossetti, prima della partenza per l'Honduras.

Fervono i preparativi per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, partirà mercoledì 7 maggio 2025. Stando alle ultime indiscrezioni, tra i naufraghi che sbarcheranno in Honduras ci sarà anche Patrizia Rossetti, conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Le confessioni di Patrizia Rossetti

La nuova e attesa edizione de L'Isola dei Famosi partirà il prossimo 7 maggio 2025 su Canale 5 e, in questi giorni, la produzione sta definendo gli ultimi dettagli. Alla conduzione ci sarà per la prima volta Veronica Gentili, amato volto de Le Iene, che sarà accompagnata in questa nuova avventura televisiva dall'unica opinionista Simona Ventura e dall'inviato Pierpaolo Pretelli.

Ma chi saranno i concorrenti de L'Isola 2025? Stando alle ultime indiscrezioni, la produzione avrebbe puntato ancora una volta su ex volti del Grande Fratello Vip e Uomini e Donne. Pare, infatti, siano pronte a partire per l’Honduras Antonella Mosetti, Teresanna Pugliese e Patrizia Rossetti. Proprio quest'ultima ha rilasciato una recente intervista al settimanale Novella 2000 in cui ha parlato proprio della possibilità di prendere parte alla nuova edizione del reality show di Canale 5:

Negli ultimi vent’anni non è che ci siano state molte proposte di programmi nuovi. I reality ci sono e perché non farli? Non mi piace esprimere un opinione senza aver provato o capito come sono effettivamente le cose. In Honduras? Mai dire mai, al momento non ne ho idea. In ogni caso, se sarà deciderò d’istinto, perché l’istinto non mi ha mai fatto sbagliare, e magari è la volta buona che smetto di fumare!

La sua presenza, quindi, siamo sicuri che porterà scompiglio nelle dinamiche del gioco. Dopo aver parlato della possibilità di sbarcare in Honduras, la Rossetti ha fatto un bilancio della sua carriera, ricordando ciò che ha fatto in questi anni e cosa invece le piacerebbe fare:

Credo di aver provato a fare di tutto: sono stata la prima a inaugurare i talk show, a far cantare e ballare nei miei programmi [...] Ho fatto teatro, ho fatto radio, non mi sono fatta mancare niente. Ho proposto a varie reti un programma condotto da tre donne, compresa me, una sorta di talk show molto intimo e particolare, e mi piacerebbe realizzarlo: una conduzione a tre, tre donne molto diverse tra loro ma con un filo conduttore. Chissà...

Ex allievo di Amici nel cast de L'Isola 2025

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi si preannuncia più scoppiettante che mai, con un mix di personaggi del mondo dello spettacolo e novità che promettono di accendere l’attenzione del pubblico di Canale 5. Tra i concorrenti più attesi c'è Nunzio Stancampiano, ex allievo della 21esima edizione di Amici che ha conquistato tutti con la sua forte personalità. A tre anni dalla sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi, quindi, il latinista siciliano ha deciso di rimettersi in gioco e tentare la strada del reality show.

Tra i volti più noti troviamo anche Burak Ozcivit, il protagonista della soap turca Endless Love che per mesi ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo tra colpi di scena imperdibili. Stando alle ultime indiscrezioni, Piersilvio starebbe facendo carte false per averlo nel cast del reality show condotto da Veronica Gentili, e sicuramente acquisterebbe così una bella fetta di pubblico. Dopo l’ultima edizione condotta da Vladimir Luxuria, che è stata un vero e proprio flop, chissà se questo cast riuscirà a risollevare gli ascolti e a far tornare il programma alla sua originale risonanza mediatica.

