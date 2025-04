Isola dei Famosi, ecco quando inizia la nuova edizione condotta da Veronica Gentili

News VIP

Quando inizia la nuova edizione de L'Isola dei Famosi? Ecco la data di debutto del reality show che, questo anno, vedrà la conduzione di Veronica Gentili.

Tutto pronto per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma quando inizia il reality show su Canale 5? Questo anno il programma è stato affidato a Veronica Gentili, già conduttrice de Le Iene su Italia 1, e con lei ci sarà l’inviato speciale in Honduras, Pierpaolo Pretelli. Mentre il cast prende forma e trapelano i primi nomi, ecco che Mediaset conferma la data di debutto in prima serata.

Isola dei Famosi Anticipazioni: cast e conduttrice

Poche settimane fa Mediaset ha ufficializzato il ritorno in televisione de L’Isola dei Famosi, nonostante il clamoroso flop dell’ultima edizione condotta su Canale 5 da Vladimir Luxuria. Questa volta al timone del reality show ambientato in Honduras ci sarà Veronica Gentili, apprezzata presentatrice de Le Iene su Italia 1, con uno stile di conduzione decisamente diverso dalle conduttrici che l’hanno preceduta. Sembra che al suo fianco ci sarà anche Pierpaolo Pretelli, noto ex protagonista del Grande Fratello Vip nonché compagno di Giulia Salemi che recentemente è diventato padre bis proprio con la bella influencer. Lui, al momento, non ha ancora ufficializzato ma le voci di corridoio si fanno sempre più insistenti, come quelle che vorrebbero Simona Venuta come opinionista. La presentatrice, tuttavia, ha negato di essere stata contattata dai vertici del Biscione, lasciando tutti con il dubbio ma anche con l’amarezza, dato che in tantissimi vorrebbero il ritorno di Super Simo in Mediaset, con la prospettiva di vederla poi in altri format.

Nel frattempo, si delinea il cast con i primi naufraghi ufficiali tra i quali troviamo Patrizia Rossetti, ex protagonista del GF Vip e vincitrice di Pechino Express nel 2018, e poi la chiacchieratissima Antonella Mosetti. Inoltre sembra che ci sarà anche Teresanna Pugliese, nota ex protagonista di Uomini e Donne con la sua love story con Francesco Monte, e ad oggi una influencer piuttosto seguita su Instagram. Il suo nome è mormorato nel web da diverse settimane ma lei non ha voluto confermare nulla. Infine non possiamo non nominare Burak Ozcivit, il protagonista sensualissimo della soap turca Endless Love che per mesi ha tenuto gli spettatori incollati con gli occhi allo schermo tra colpi di scena imperdibili e la storia d’amore tra i due protagonisti. Piersilvio starebbe facendo carte false per averlo nel cast de L’Isola dei Famosi, e sicuramente acquisterebbe così una bella fetta di pubblico: del resto chi non vorrebbe vedere l’affascinante attore turco in costume h24?

Mentre fervono i preparativi per il debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi su Canale 5, Mediaset comunica ufficialmente la data di inizio del reality show condotto da Veronica Gentili. Tramite il numero utilizzato per reclutare il pubblico che sarà in studio per le dirette televisive, i vertici del Biscione hanno invitato tutti la sera dal 7 maggio 2025 presso “gli Studi Mediaset, Corso Europa a Cologno Monzese a Milano".

Insomma, tramite questo messaggio sappiamo quando tornerà ufficialmente il programma ambientato in Honduras, che dunque andrà in onda in contemporanea con The Couple - Una vittoria per due condotto da Ilary Blasi, anche se si mormora che sarà ancora per poco dato che, a causa degli ascolti sempre più bassi, il programma dovrebbe finire prima delle otto settimane previste dal palinsesto originale. Grande attenzione per L’Isola dei Famosi questo anno, dopo che l’ultima edizione condotta da Vladimir Luxuria è stata un disastro in termini di ascolti, e chissà che questa volta non accadrà un miracolo e questo programma, ormai visto e rivisto, torni alla sua originale risonanza mediatica.

