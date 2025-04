Amici: Nunzio Stancampiano nel cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, le ultime indiscrezioni

News VIP

Il giovane latinista ed ex allievo di Amici, Nunzio Stancampiano, è pronto a volare in Honduras e partecipare alla prossima e attesa edizione de L'Isola dei Famosi.

Il cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi inizia a prendere forma. Nel cast del reality show condotto da Veronica Gentili ci sarà anche il latinista Nunzio Stancampiano, ex amatissimo e simpaticissimo allievo di Amici.

Nunzio Stancampiano pronto a partecipare a L'Isola dei Famosi

Cresce l'attesa per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che partirà il prossimo 7 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Al timone Veronica Gentili, che sarà accompagnata in questa avventura dall'inviato speciale Pierpaolo Pretelli e dall'opinionista Simona Ventura. Ma chi saranno i Vip che sbarcheranno in Honduras?

Come anticipato da Davide Maggio, tra i concorrenti del reality show ci sarà anche un iconico ex protagonista di Amici. Stiamo parlando del latinista Nunzio Stancampiano, che si fece notare nell’edizione 2021-22 per la sua spontaneità, determinazione e per la sua storia d'amore con la ballerina Cosmary Fasanelli. A tre anni dalla sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi, quindi, il siciliano ha deciso di rimettersi in gioco e tentare la strada del reality show.

Oltre a Nunzio, nel cast ci saranno anche la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Cristina Plevani, l'ex tronista di Uomini e Donne Teresanna Pugliese, l'ex gieffina e showgirl Antonella Mosetti, la conduttrice Patrizia Rossetti e Federico Rossi, cantante membro del duo Benji e Fede.

Nunzio: da Amici a L'Isola dei Famosi

Nunzio Stancampiano è stato uno dei protagonisti indiscussi della 21esima edizione di Amici. Classe 2003, si appassiona fin da piccolo alla danza. Il suo impegno e la sua determinazione lo portano ad affermarsi per ben otto volte come campione italiano di latino americano, per poi rappresentare il paese ai mondiali e agli europei. Arriva ad Amici per giocarsi il banco con Mattia Zenzola, ma viene scartato. Deluso, si lascia andare a un duro sfogo sui social contro Raimondo Todaro, al quale dovrà delle scuse una volta tornato nella scuola.

La seconda opportunità si presenta a febbraio, quando un grave infortunio al piede costringe Mattia al ritiro. Nunzio viene quindi richiamato e diventa ufficialmente un concorrente di Amici. Nonostante l'entrata in corsa, il latinista riesce a conquistare tutti con la sua spontaneità e ironia. Indimenticabili i suoi video tutorial dedicati alla maestra Alessandra Celentano, nel quale spiega nel dettaglio i passi della Rumba, per far capire alla professoressa che non ha mai creduto in lui come si balla davvero il latino americano. Sfortunatamente lascia il programma, dopo aver perso il ballottaggio finale contro Albe. Dopo l'esperienza nel talent show di Canale 5, Nunzio entra a far parte del corpo di ballo di Battiti Live. Oggi, infine, è tra i possibili concorrenti de L'Isola dei Famosi.

