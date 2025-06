Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti delusa da Loredana Cannata: ecco cosa è successo tra le due naufraghe (VIDEO)

News VIP

A poche ore dalla nuova puntata de L'Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti e Loredana Cannata si sono rese protagoniste di un duro confronto su Playa Dos: "Hai capito male te, mi dispiace".

Domani, mercoledì 25 giugno 2025, su Canale 5 andrà in onda la semifinale della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. Tra le concorrenti a rischio eliminazione c'è Patrizia Rossetti che, nelle ultime ore, si è resa protagonista di un duro confronto con Loredana Cannata.

Lo sfogo di Patrizia Rossetti su Loredana Cannata

Manca sempre meno alla fine della 19esima edizione de L’Isola dei Famosi e, tra tensioni, confessioni e nuove sfide da portare a termine, i concorrenti provano a godersi uno dei loro ultimi weekend sulle spiagge dell’Honduras. Con l'eliminazione di Mirko Frezza e Ahlam El Brinis, i naufraghi in corsa per la vittoria finale sono: Dino Giarrusso, Paolo Vallesi, Jasmin Salvati, Cristina Plevani, Jey Lillo, Loredana Cannata, Mario Adinolfi, Omar Fantini, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese.

Su Playa Dos, però, gli scontri sono diventati ormai all'ordine del giorno. A poche ore dalla nuova puntata del popolare reality show condotto da Veronica Gentili, che andrà in onda domani sera su Canale 5, la naufraga Patrizia si è lasciata andare a uno sfogo in cui non ha nascosto la sua delusione per il comportamento assunto in Honduras da Loredana.

Patrizia e Loredana a confronto

Tensione a L'Isola dei Famosi tra Patrizia Rossetti e Loredana Cannata. A oche ore dalla semifinale della 19esima edizione, che andrà in onda domani mercoledì 25 giugno 2025 in prima serata su Canale 5, la naufraga si è lasciata andare a uno sfogo con Cristina Plevani in cui ha confessato di esserci rimasta male per una battuta ricevuta dall'attrice: "Poteva rispondermi in maniera diversa".

Lo sfogo di Patrizia non è passato inosservato a Loredana, che si è avvicinata per capire meglio e chiarire la sua posizione: "Non ci siamo capite, quello che io ho capito è che tu avessi capito che era un "uno contro tutti"...ho risposto dicendo che era una chiacchierata. Hai capito male te, mi dispiace". Parole, però, che non hanno per niente convinto la Rossetti, che ha subito replicato: "Capisco sempre male io eh?! Quando ci sono le chiacchiere di gruppo mi piace esserci visto che faccio parte del gruppo".

Le due naufraghe riusciranno a chiarire prima della prossima diretta del reality show di Canale 5? Ricordiamo che proprio Patrizia questa settimana è al televoto, e quindi rischia l'eliminazione dal gioco, insieme a Cristina e Jey Lillo. Riuscirà a salvarsi e conquistare un posto nella finalissima? Staremo a vedere!

