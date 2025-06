Isola dei Famosi, scintille tra Teresanna Pugliese e Cristina Plevani

News VIP

Nuove tensioni a all'Isola dei Famosi: tra vecchi rancori e nuovi litigi, il confronto acceso tra Cristina e Teresanna.

Sull’Isola dei Famosi 2025, la convivenza si fa ogni giorno più complicata. A Playa Dos, tra fame, stress e strategie sempre più evidenti, anche i legami che sembravano più stabili iniziano a scricchiolare. E quando ci sono vecchi rancori mai del tutto sopiti, basta una scintilla — o, in questo caso, un fuoco quasi spento — per far esplodere una nuova discussione.

Isola 2025, nuovo scontro tra Teresanna e Cristina: "Hai sempre una parola negativa"

È quello che è successo tra Cristina Plevani e Teresanna Pugliese, due protagoniste dal carattere forte e dall’animo molto diverso, ma che fino a qualche tempo fa sembravano aver trovato un equilibrio. E invece no: il sereno è durato poco.

Tutto è partito da un rimprovero che Cristina ha rivolto a Teresanna, accusandola di non aver sorvegliato il fuoco durante la notte. Una questione pratica, ma che ha fatto subito riemergere le tensioni latenti tra le due donne. “Se non ti sta bene, cambia isola. Hai sempre una parola negativa.” ha dichiarato l'ex tronista a Cristina, che ha subito replicato: "Ma no, aspetto che tu vada a casa o che vada a casa io.Perché tu sei sempre positiva?” ha dichiarato l'ex gieffina.

Una conversazione che, fin da subito, ha rivelato quanto il terreno fosse fragile sotto i loro piedi. L’accusa più pesante? Quella di falsità. Un argomento spinoso che era già venuto fuori durante il gioco della verità, in cui Cristina aveva indicato Teresanna come la concorrente più falsa. Una risposta che aveva fatto molto male all’ex tronista: “Il fuoco lo faccio pure io. Stamattina dormivi quando ho fatto ripartire la fiamma... Io sono falsa... Tu non hai mai parlato per due mesi e all'improvviso sei venuta fuori con dei monologhi.

”Tu che ti sei offesa per un gioco… Ma chi ci crede?” ha replicato la Plevani. Teresanna, a quel punto, ha esclamato:

"Sì, mi sono offesa e mi offenderò ancora. Perché non puoi abbracciarmi, sorridermi e poi dire che sono macchiavellica. La falsa sei tu che per due mesi sei stata zitta e poi in finale e sotto nomination esplodi come un uragano. Io almeno sono sempre stata questa.”

Parole che lasciano poco spazio all’interpretazione. Teresanna si è quindi lasciata andare a un pianto sincero e si confidata con Jey Lillo, uno dei pochi che riesce ancora a starle vicino in modo neutro.

"La cosa che mi ferisce di più sai qual è? Il fatto che hanno la capacità di cambiare da un momento all'altro. Il giorno prima mi abbracciano, mi fanno un gesto d'affetto, uno sguardo familiare. Il giorno dopo: ‘Tu sei falsa! Tu stai facendo le strategie’. Ma com'è possibile? Tu ieri mi hai abbracciato... questa roba mi uccide.”

Cristina appare più disillusa, meno emotiva e più tagliente di Teresanna che sembra invece più empatica e fragile e sotto il costante attacco della maggior parte dei naufraghi. Alla fine, tra prove, nomination e tattiche la vera sfida è quella della convivenza, e capire l’altro — soprattutto quando è diverso da noi — resta la prova più difficile.

