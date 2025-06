Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti critica Mirko Frezza: "È stato falso troppe volte" (VIDEO)

News VIP

Patrizia Rossetti ha ammesso di essere rimasta delusa dal comportamento di Mirko Frezza a L'Isola dei Famosi: la naufraga è convinta che l'attore romano non sia stato sempre sincero con il gruppo.

L'eliminato Mirko Frezza è finito nel mirino di Patrizia Rossetti a L'Isola dei Famosi. La conduttrice televisiva si è lascata andare a uno sfogo in cui ha ammesso di essere rimasta delusa dal comportamento ambiguo assunto dall'attore romano nei confronti del gruppo.

Mirko Frezza e Patrizia Rossetti ai ferri corti

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri mercoledì 18 giugno 2025 in prima serata su Canale 5, è stata ricca di scontri e colpi di scena. A grande sorpresa di tutti, Mirko Frezza ha perso al televoto contro Teresanna Pugliese e Patrizia Rossetti ed è stato costretto ad abbandonare la Playa. Una piccola rivincita per la Rossetti che, nell'ultima settimana, si era resa protagonista di duri confronti con il romano. Prima di abbandonare definitivamente l'Honduras, il naufrago è stato portato a sua insaputa sull'ultima spiaggia dove "alloggiano" gli ex concorrenti che hanno deciso di continuare la loro avventura e provare a tornare in gioco.

Nonostante i tentativi dei naufraghi, dell'opinionista Simona Ventura e dell'ospite Giuseppe Cruciani, che hanno cercato in tutti i modi di convincerlo a continuare la sua esperienza sull'ultima spiaggia, Mirko ha comunicato a tutti la sua decisione di lasciare il gioco e tornare in Italia dalla sua famiglia: "Io vado a casa. Non sapete quanto è dura, voglio una doccia, voglio mia moglie...voglio andare a casa. Per me è finita qua L'Isola. Sono proprio convinto, non ce la faccio più!".

Lo sfogo di Patrizia contro Mirko

A distanza di alcune ore dall'ottava puntata de L'Isola dei Famosi, che ha visto l'eliminazione dal gioco di Mirko Frezza e Ahlam El Brinis, Mediaset ha pubblicato il video di uno sfogo (antecendente alla diretta ndr) di Patrizia Rossetti, in cui non ha nascosto i dubbi e perplessità sul comportamento del romano. Parlando prima con Teresanna Pugliese e poi con Cristina Plevani, la naufraga ha rivelato di essere convinta che l'uomo non sia stato sempre sincero:

È andato da Mario, gli ha detto una cosa e poi era tutto il contrario. Se non so dove sta la verità, faccio fatica...non ho molta fiducia in lui perché è stato falso troppe volte. Dice una cosa e poi l'esatto contrario...forse mi teme meno, gli sto antipatica, non lo so. Non mi interessa neanche essere in contrasto con lui. Mi vuole male ma non si sa bene perché...

Leggi anche Veronica Gentili rimprovera Teresanna in diretta a L'Isola

Patrizia ha poi avuto la sua piccola soddisfazione visto che, durante l'ultima puntata, è riuscita a battere al televoto Mirko. Segno evidente che, forse, il pubblico la pensa come lei? Chissà. Ricordiamo che con l'uscita di scena del romano, i concorrenti ancora in corsa per la vittoria finale sono: Dino Giarrusso, Paolo Vallesi, Jasmin Salvati, Cristina Plevani, Jey Lillo, Loredana Cannata, Mario Adinolfi, Omar Fantini, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese. L'appuntamento con la semifinale della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi è per mercoledì 25 giugno 2025, in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.