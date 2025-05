Isola dei Famosi, Nunzio Stancampiano svela: "Non ho paura di niente, sono pronto a mettermi in gioco"

News VIP

Nunzio Stancampiano è un concorrente ufficiale della nuova e attesa edizione de L'Isola dei Famosi. Ecco cosa ha rivelato il ballerino ed ex allievo di Amici prima di sbarcare in Honduras!

Fervono i preparativi per L'Isola dei Famosi, che partirà il prossimo 7 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Tra i naufraghi che sbarcheranno in Honduras c'è anche Nunzio Stancampiano, giovane latinista e iconico protagonista della 21esima edizione di Amici.

Il cast de L'Isola dei Famosi 2025

Mercoledì 7 maggio 2025 partirà ufficialmente la nuova e attesissima edizione de L'Isola dei Famosi condotto dalla giornalista Veronica Gentili. Ad accompagnarla in questa nuova avventura ci saranno Simona Ventura, opinionista unica in studio, e l'inviato speciale Pierpaolo Pretelli. Ma chi saranno i personaggi del mondo dello spettacolo pronti a mettersi in gioco sulle spiagge di Cayos Cochinos?

I nomi ufficializzati da Mediaset al momento sono 13, anche se non si escludono nuovi ingressi nel corso del reality show che proseguirà fino a luglio inoltrato. Le donne che sbarcheranno in Honduras sono: Antonella Mosetti, showgirl romana ex volto di Non è la Rai e del Grande Fratello Vip, Cristina Plevani, che torna sotto i riflettori dopo anni di silenzio, Loredana Cannata, attrice e attivista, Chiara Balistreri, influencer e life coach, Teresanna Pugliese, ex storica tronista di Uomini e Donne, l'ex tennista Camila Giorgi e la conduttrice Patrizia Rossetti.

Leggi anche Le rivelazioni di Veronica Gentili sul cast de L'Isola 2025

Sul fronte maschile, invece, i concorrenti in gioco sono: Angelo Famao, cantante neomelodico, il comico Omar Fantini e l'attore Mirko Frezza, Nunzio Stancampiano, latinista ed ex concorrente di Amici, Paolo Vallesi e l'ex Iena Dino Giarrusso. Stando alle ultime indiscrezioni potrebbero approdare sull'isola anche il discusso giornalista Mario Adinolfi, la modella Ibiza Altea e Leonardo Brum, l’ex letterina di Passaparola Alessia Fabiani, Spadino (volto di Italia Shore) e Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi e terzo classificato a Ballando con le Stelle 18).

Le parole di Nunzio Stancampiano prima del debutto

La nuova edizione de L'Isola dei famosi è finalmente ai blocchi di partenza. Il reality show partirà ufficialmente il prossimo 7 maggio e vedrà alla conduzione per la prima volta Veronica Gentili che, dopo il flop di The Couple - Una vittoria per due, tenterà di risollevare gli ascolti di Canale 5. Per quanto riguarda il cast, invece, c'è davvero tanta attesa per il ritorno sul piccolo schermo di Nunzio Stancampiano.

Il simpatico latinista siciliano, che ha partecipato ad Amici conquistando tutti con il suo talento e la sua forte personalità, si appresta a vivere una nuova avventura televisiva. A pochi giorni dalla prima puntata del reality show, il giovane naufrago ha rivelato sui social tutte le sue emozioni prima del debutto: "Parto per l'isola perché rappresenta tutto l'apposto di quello che sono io e quindi per mettermi in gioco. Non ho paura di niente. Sono testardo, ho il sangue caliente, siciliano...sentirò la mancanza della mia famiglia". Una cosa è certa: con Nunzio ci sarà da divertirsi! L'appuntamento con L'Isola è per mercoledì 7 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.