Isola dei Famosi, Veronica Gentili si sbilancia sul cast e svela: "Ecco cosa penso di Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli"

È tutto pronto per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi! Al timone la giornalista e volto de Le Iene, Veronica Gentili, che ha svelato tutte le sue emozioni prima del grande debutto!

Fervono i preparativi per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che partirà mercoledì 7 maggio 2025, subito dopo la finale di The Couple - Una vittoria per due. Al timone Veronica Gentili, che sarà accompagnata in questa avventura dall'opinionista Simona Ventura e dall'inviato speciale Pierpaolo Pretelli.

Le rivelazioni di Veronica Gentili

Mercoledì 7 maggio 2025 in prima serata su Canale 5 partirà la nuova e attesissima edizione de L'Isola dei Famosi. Al timone troveremo Veronica Gentili, noto volto de Le Iene, con Simona Ventura nei panni di opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras. A svelare qualche curioso retroscena ci ha pensato proprio la nuova conduttrice del reality show. In un'intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato tutte le sue emozioni prima del grande debutto e rivelato il suo pensiero sul cast:

Sono molto emozionata. Non me l’aspettavo, è stata una grandissima sorpresa. Mediaset voleva riportare il reality allo spirito originario e in quest’ottica ha chiamato me, per dare un taglio giornalistico più scarno, in modo da tirare fuori dal racconto di fatti e persone tutto ciò che è possibile. Sono persone che hanno tutte qualcosa da raccontare, come un vissuto importante. Come Chiara Balistreri, vittima di stalking da parte dell’ex fidanzato, o l’attore Mirko Frezza, passato da frequentare la strada ad aiutare gli altri. Patrizia Rossetti, emblema della donna di spettacolo che si metterà in gioco con tutta la sua umanità e normalità. Cristina Plevani, che torna in un reality dopo aver vinto nel 2000 il primo Grande Fratello, allontanandosi dalle scene.

La celebre giornalista e volto amatissimo de Le Iene, che si è detta entusiasta e felice per questa nuova avventura, ha continuato svelando quale sarà la sua conduzione e cosa ne pensa dei suoi compagni di viaggio, Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli:

Sono molto felice. Simona è una grande donna, ironica e sagace, che sa cogliere le sfumature. Pierpaolo ha entusiasmo, ha proprio voglia di andare lì, di scoprire un’altra realtà e fare questa esperienza. Immagino di poter portare la mia enorme curiosità verso le persone e quello che succede nella loro testa, anima e cuore e spirito. Le condizioni in cui vivranno i naufraghi saranno radicali ed estreme. Ho totale solidarietà nei loro confronti, ma le condizioni difficili in cui procacciarsi il cibo serviranno per costruire con gli altri relazioni virtuose, empatiche o di conflitto.

Il cast de L'Isola 2025

L'Isola dei Famosi sta per tornare su Canale 5 con un'edizione completamente nuova. Ma chi saranno i personaggi dello spettacolo pronti a sbarcare in Honduras? A rivelarlo ci ha pensato il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, che ha reso noti i nomi dei primi 12 concorrenti ufficiali: Chiara Balistreri, Loredana Cannata, Angelo Famao, Antonella Mosetti, Cristina Plevani, Teresanna Pugliese, Omar Fantini, Mirko Frezza, Camila Giorgi, Patrizia Rossetti, Nunzio Stancampiano e Paolo Vallesi.

Un cast ricco di volti che hanno già partecipato in passato ad altri reality e talent show. Ci riserveranno sorprese e colpi di scena? Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Deianira Marzano, pare che durante la foto di rito ci sarebbe stata una "rissa sfiorata" tra due concorrenti che si sarebbero accusate a vicenda di voler monopolizzare l'obiettivo del fotografo. Ma le sorprese non sono finite qua perché, stando a quanto riportato da Hit, tra i naufraghi (che saranno divisi in due squadre, quella dei giovani e degli over 40) dovrebbero arrivare anche Alessia Fabiani, Mario Adinolfi, Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, e il modello Leonardo Brum. Per saperne di più non ci resta che attendere la prima puntata de L'Isola, che andrà in onda il prossimo 7 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.

