The Couple cambia ancora programmazione: il reality passa alla domenica e sfida Stefano De Martino

Il palinsesto Mediaset cambia ancora: The Couple - Una vittoria per due andrà in onda domenica sera 4 maggio 2025 al posto de Le Show dei Record.

The Couple - Una vittoria per due è stato spostato alla domenica sera per lasciare spazio a L'Isola dei Famosi con Veronica Gentili. Il reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi si scontrerà però, in termini di ascolti, con lo speciale di Affari Tuoi con il cast di Stasera tutto è possibile e Fabio Fazio sul Nove.

The Couple passa alla domenica sera su Canale 5

Non c'è pace per la programmazione di The Couple - Una vittoria per due. Se fino a ieri la nuova puntata del reality game condotto da Ilary Blasi era fissata per giovedì, nelle ultime ore i vertici Mediaset avrebbero deciso di mandare in onda la trasmissione la domenica sera al posto de Lo Show dei Record e lasciare lo slot del lunedì per la nuova edizione de L'isola dei famosi, che vedrà al timone per la prima volta la giornalista Veronica Gentili.

"La quarta puntata del reality di Ilary Blasi andrà in onda domenica 4 maggio al posto de Le Show dei Record. Su Rai 1 ci sarà lo speciale di Affari Tuoi. The Couple proseguirà nel dì di festa (anche la puntata successiva è fissata per domenica, 11 maggio), poi si vedrà" ha scritto Davide Maggio confermando il nuovo spostamento del reality game di Canale 5.

Questo nuovo cambio di programmazione, però, rischia di peggiorare ancora di più la situazione per The Couple. Il programma, che già fa numeri bassissimi, dovrà scontrarsi con due programmi di punta della domenica sera: il 4 maggio andrà in onda su Rai1 lo speciale Affari Tuoi con il cast di Stasera Tutto È Possibile. Non solo Stefano De Martino coi suoi pacchi, ma anche Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo e della musica italiana. Sul Nove, invece, ci sarà come sempre Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa.

Le coppie in gara a The Couple

La quarta puntata di The Couple - Una vittoria per due andrà in onda, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, domenica 4 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Dopo gli scontri tra Pierangelo Greco e le sorelle Testa, i ripensamenti sulle strategie da parte di Giorgia Villa e il confronto tra Stefano Oradei e Antonino Spinalbese, nella Casa la situazione non sembra essere delle migliori. Come si metteranno le cose tra i concorrenti ancora in gioco?

Ricordiamo che, durante l'ultima diretta, a dover abbandonare definitivamente il gioco è stata la coppia formata da Elena Barolo e Thasi Wiggers, mentre al televoto per l'eliminazione sono finiti Jasmine Carrisi con Pierangelo Greco e Lucia con Irma Testa. Con l'uscita di scena delle due ex veline di Striscia la Notizia, le coppie ancora in corsa per la vittoria finale (in palio 1 milione di Euro ndr) sono: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto, Irma e Lucia Testa, le sportive Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Con il nuovo cambio di programmazione, il reality game condotto da Ilary Blasi riuscirà a risollevare un pochino gli ascolti?