Isola dei Famosi, Mirko Frezza verso il Grande Fratello? Parla l'ex naufrago dell'ultima edizione del reality

L'ex naufrago Mirko Frezza ha ricordato la sua intensa esperienza a L'Isola dei Famosi e parlato di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello: "Me l'hanno proposto, ma...".

Mirko Frezza è stato uno dei concorrenti più amati e discussi della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. Intervistato da Superguidatv, l'ex naufrago romano ha fatto un bilancio della sua intensa esperienza in Honduras e parlato di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello.

Le parole di Mirko Frezza su Cristina Plevani e Loredana Cannata

La 19esima edizione de L'Isola dei Famosi si è conclusa una settimana fa con la vittoria dell'ex gieffina Cristina Plevani. Tra i concorrenti che hanno animato le dinamiche del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili c'è stato Mirko Frezza. Il simpatico romano è stato eliminato definitivamente dal gioco durante l'ottava puntata dopo aver perso al televoto contro Teresanna Pugliese e Patrizia Rossetti e rifiutato la proposta di proseguire la sua avventura sull'Ultima Spiaggia.

Raggiunto dai microfoni di Superguidatv, Mirko ha svelato il reale motivo che l'ha spinto a partecipare a L'Isola 2025 e qual è stato il momento più complicato vissuto in Honduras. Non solo. L'ex naufrago ha colto l'occasione per commentare il trionfo di Cristina e dedicare parole di grande stima nei confronti di Loredana Cannata:

All’inizio ho deciso di partecipare per i soldi. L’esperienza all’Isola è stata veramente tosta. Il momento più complicato c’è stato quando si sono verificate delle discussioni, in particolare con le naufraghe. Ho temuto di apparire in un modo diverso da quello che ero [...] Io avrei fatto vincere Loredana Cannata anche se con lei ho litigato più di tutti. Meritava lei per quello che ha fatto anche per il gruppo. E’ stata una guerriera, una donna veramente forte che ha sempre portato avanti le sue idee. All’inizio pensavo che recitasse ma poi dopo un mese mi sono ricreduto e ho cominciato ad accettarla. Per quanto riguarda Cristina, credo che abbia saputo giocare. Nel corso delle prime settimane si è isolata dal gruppo, non ha mai esternato quello che provava quasi da sembrare anaffettiva. Secondo me Cristina ha vinto quando Dino l’ha favorita dicendo quella cavolata dicendo che per venticinque anni lei non aveva fatto niente quando invece è una donna che ha sempre lavorato. Credo che il pubblico italiano si sia riconosciuto in quello.

Mirko Frezza pronto per il Grande Fratello? Parla lui

Mirko Frezza è tornato a parlare della sua esperienza a L'Isola dei Famosi e non solo. Dopo aver raccontato tutte le emozioni vissute sulle spiagge dell'Honduras e commentato la vittoria di Cristina Plevani, l'ex naufrago ha rotto il silenzio sui suoi progetti futuri.

Senza troppi giri di parole, l'attore romano ha ammesso di volersi dedicare al cinema e ha escluso una sua possibile partecipazione al Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

"Se mi piacerebbe fare il Gf? No, mai. Ora voglio fare cinema. Mi è stato già proposto ma ho rifiutato" ha dichiarato Mirko rivelando di aver ricevuto già in passato una proposta per entrare nella famosa Casa di Cinecittà ed elogiando gli autori de L'Isola "Io ho deciso di partecipare all’Isola perché gli autori sono stati tanto carini con me". Cambierà idea o rimarrà fermo sulla sua posizione? Staremo a vedere!

