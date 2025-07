Isola dei Famosi, Cristina Plevani torna sui social dopo la vittoria: le prime dichiarazioni della naufraga

News VIP

Le prime dichiarazioni della vincitrice della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, Cristina Plevani: "Sembra strano ma mi mancano le stelle dell’Honduras. Vi ringrazio per avermi portata alla vittoria (la seconda) dopo 25 anni".

La 19esima edizione de L'Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria di Cristina Plevani. L'ex concorrente del primo Grande Fratello ha sbaragliato tutta la concorrenza nell'ultima puntata del reality show di Canale 5 aggiudicandosi il montepremi finale del valore di 100mila euro in gettoni d'oro.

Cristina Plevani vince L'Isola dei Famosi: le prime parole sui social

Cristina Plevani è la vincitrice assoluta della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. La giovane naufraga ed ex gieffina si è scontrata al duello finale con il discusso giornalista Mario Adinolfi. Terzo posto per Jey Lillo, seguito da Omar Fantini, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese. Ecco cosa ha rivelato Cristina subito dopo la vittoria del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili:

Mi sentivo non adatta per l'Isola, fuori posto. Ringrazio tutti i naufraghi, anche quelli a cui sono antipatica, non mi interessa, perché eravamo comunque un gruppo. Grazie a voi per avermi dato questa seconda possibilità. Questo è il secondo treno che mi passa davanti, ci salgo sopra e col cavolo che scendo, stavolta non scendo. Grazie a chi mi ha votato, alle amiche che mi hanno permesso di essere qui. Grazie a tutti davvero. Non è la ciliegina sulla torta, ma per me è una grande palla di profiterole sulla torta. Grazie davvero.

Cristina torna sui social dopo la vittoria a L'Isola dei Famosi

A 25 anni dalla sua fortunata partecipazione alla prima iconica edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani ha vinto L'Isola dei Famosi. A distanza di alcuni giorni dalla sua vittoria, che sa di riscatto e di rinascita, l'amata naufraga è tornata sui social per fare un piccolo bilancio della sua esperienza in Honduras e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi:

Ciao a tutti, Sono rientrata a casa ieri in tarda mattinata, sveglia da mercoledì, ho visto Nano ieri nel pomeriggio: dopo 2 mesi si è avvicinato con titubanza…oggi torna a casa. Con calma cercherò di leggere i vari messaggi, avendo avuto il cellulare scollegato alcuni non vengono scaricati, su whatsapp il mese di maggio non è stato caricato, conversazioni perse. Vi ringrazio per l’affetto, per il sostegno e soprattutto per avermi portata alla vittoria (la seconda) dopo 25 anni. Grazie di cuore.

E ancora: "Forse ma forse dovrei dormire un po’ Sembra strano ma mi mancano le stelle dell’Honduras, lo stare sdraiata a guardarle cadere e il silenzio…Sono leggermente stravolta e stanca ma non assonnata…". Sincera e leale, ma anche molto schietta e determinata. Durante il suo percorso in Honduras, Cristina ha dimostrato di avere grande personalità, non si è mai tirata indietro nelle varie dinamiche del gioco, riuscendo a tenere testa a tutti i suoi compagni di avventura. Possiamo dire, quindi, che la sua vittoria è più che meritata.

