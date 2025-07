Isola dei Famosi, i retroscena dell'inviato Pierpaolo Pretelli: "Quella è stata la cosa più difficile da gestire"

News VIP

L'inviato della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, Pierpaolo Pretelli, svela alcuni retroscena della sua esperienza nel reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili.

Dopo dieci puntate, 57 giorni e 22 naufraghi, si è conclusa L'Isola dei Famosi 2025. A fare un bilancio di questa edizione ci ha pensato l'inviato Pierpaolo Pretelli che, in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato anche del rapporto nato in Honduras con i concorrenti.

Le confessioni di Pierpaolo Pretelli sulla sua Isola

La 19esima edizione de L'Isola dei Famosi si è conclusa la scorsa settimana con la vittoria di Cristina Plevani. Tra i volti più amati e apprezzati c'è sicuramente quello dell'inviato Pierpaolo Pretelli che, in piccola intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha fatto un bilancio della sua esperienza, rivelando come è stato tenere il timone in Honduras e che tipo di rapporto ha instaurato con i naufraghi:

Sicuramente non semplice, ho instaurato subito un rapporto amichevole con i naufraghi, ho fatto capire che ero dalla loro parte ma che in quanto giudice e arbitro non dovevano sovrastarmi. I naufraghi sono stati ligi, solo la rissa tra Omar Fantini e Dino Giarrusso ha acceso gli animi.

Dopo aver fatto un piccolo bilancio della sua esperienza come inviato de L'Isola, Pretelli ha rivelato cosa non è stato visto in tv e commentato le parole della sua amata compagna Giulia Salemi, che ha detto che da concorrente avrebbe sicuramente vinto il reality show di Canale 5. A tal proposito, Pierpaolo ha dichiarato:

Non lo so, certo la vita dei naufraghi è davvero dura. Io, che avevo i benefici del cibo e del materasso, sentivo la mancanza degli affetti. Due figli piccoli lontani è stata la cosa più difficile da gestire. Cosa non avete visto in tv? Il clima variava sempre e c'era la preoccupazione di spostare le prove dentro la palapa.

Tutto su Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli è stato l'inviato della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. Sempre molto educato, umile e rispettoso, Pierpaolo ha conquistato tutti anche in questo ruolo inedito. Nato a Maratea nel 1990, ha iniziato la sua carriera come modello, ma ha raggiunto la popolarità grazie alla sua partecipazione come velino di Striscia la Notizia. Esperienza che ha rappresentato per lui la vera svolta.

Da quel momento, infatti, ha preso parte a diversi programmi televisivi di successo. È entrato nella Casa del Grande Fratello, dove ha conosciuto e si è innamorato della sua attuale compagna Giulia Salemi, e fatto parte del cast di Tale e Quale Show, dove ha messo in luce anche il lato artistico. Con il tempo, Pierpaolo è riuscito a farsi apprezzare dal grande pubblico per la sua spontaneità, simpatia e la sua grande voglia di crescere e mettersi continuamente alla prova.

