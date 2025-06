Isola dei Famosi, tensioni alle stelle: dopo la rissa in acqua tra Dino e Omar, interviene la moglie di Gianrusso

News VIP

Dopo la partita infuocata tra i naufraghi dell'Isola contro quelli dell'ultima spiaggia, si è scatenata la moglie di Dino Giarrusso: "Non vi dovete permettere o partono querele".

Nel corso della settima puntata de L'Isola dei Famosi si sono scatenati diversi acessisimi scontri e si è sfiorata quasi una rissa durante la prova in acqua che vedeva scontrarsi i naufraghi “titolari” a quelli dell’“ultima spiaggia”.

Isola, Dino e Omar quasi rissa durante una prova in acqua, la moglie di Gianrusso minaccia denunce

In palio, per i vincitori, una pizza; per i perdenti, il rischio del televoto flash. Ma quello che avrebbe dovuto essere un semplice gioco si è trasformato in una vera e propria sfida fisica: Giarrusso ha infatti buttato sott'acqua Omar, e quest’ultimo ha reagito strattonandolo, tirandogli i capelli e colpendolo alla testa. La situazione è degenerata quando Omar, visibilmente fuori controllo, ha urlato: “Ti ammazzo!”

La tensione è ulteriormente salita quando è emerso che Dino aveva afferrato anche Cristina Plevani, strattonandola per il collo e facendola cadere. A quel punto Fantini ha rincarato la dose in studio, giustificando la sua reazione:

“Si è attaccato al collo di Cristina e l’ha tirata giù da dietro. Un uomo che prende una donna per la gola e la strattona. Se io ho esagerato dopo è stato perché ho visto un uomo che prende per il collo una donna e la tira. Mi dispiace se io poi ho esagerato e ho detto che lo avrei ammazzato, ma assistere a una scena simile di un uomo contro una donna per me è inammissibile.”

Le parole hanno fatto infuriare Sara Garreffa, moglie di Giarrusso, presente in studio, che è intervenuta con fermezza:

“Non ci sto. Accusare Dino Giarrusso di violenza sulle donne, non ci sto. Si parla di un gioco e non dovete tirare in ballo la violenza sulle donne. Non potete accusare Dino di violenza, questo non è possibile. Questo no, non lo permetto. Non ci sto e non si permetta proprio nessuno, non si deve permettere nessuno, perché qui partono le denunce!”

Anche Giuseppe Cruciani ha preso le difese di Giarrusso, sottolineando come la situazione andasse ridimensionata: "Aspettate tutti, non esageriamo. Dino era impegnato in una gara e ci ha messo dell’ardore, non penso proprio che questa sia violenza sulle donne.”

A fare da paciere ci ha pensato la conduttrice Veronica Gentili, che ha chiuso il caso cercando di riportare tutti alla ragione: “Sono d’accordo, infatti non credo sia il caso di tirare in ballo la violenza sulle donne per questa prova. Finché stiamo giocando, va bene, ma rendiamoci conto di quello che stiamo facendo. Non riuscite a giocare a pallanuoto.”

Omar ha poi chiesto scusa delle parole che ha detto, affermando di essere consapevole di aver esagerato con le parole e nell'aver accusato Dino di essere violento con le donne.

