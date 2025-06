Isola dei Famosi, Mirko Frezza: "È stata tosta. Voglio ringraziare quelli che mi hanno criticato perché..."

News VIP

L'ex naufrago Mirko Frezza torna sui social per un fare un piccolo bilancio della sua intensa esperienza a L'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili.

Mercoledì 2 luglio 2025 andrà in onda su Canale 5 la finale della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, l'ex naufrago Mirko Frezza ha deciso di tornare sui social e condividere un video in cui ha fatto un piccolo bilancio della sua intensa esperienza in Honduras.

Mirko Frezza eliminato: le rivelazioni dell'ex naufrago sulla sua Isola 2025

La 19esima edizione de L'Isola dei Famosi è quasi giunta al termine. Il prossimo mercoledì 2 luglio 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finale e scopriremo finalmente il nome del vincitore del reality show condotto da Veronica Gentili. Al momento, i finalisti ufficiali sono Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Cristina Plevani e Omar Fantini. Teresanna Pugliese e Jey Lillo, invece, si giocheranno l'ultimo posto nella prossima diretta. Chi riuscirà ad unirsi agli altri naufraghi per l'ultimo duello?

In attesa di scoprire il nome del vincitore de L'Isola 2025, un ex naufrago è tornato sui social. Si tratta del romano Mirko Frezza che, nelle ultime ore, ha pubblicato un video in cui è tornato a parlare del suo percorso in Honduras e ringraziato tutti per l'affetto e sostegno ricevuto durante la sua partecipazione al reality show.

Le prime parole social di Mirko Frezza dopo la sua eliminazione

Mirko Frezza è stato uno dei protagonisti indiscussi de L'Isola dei Famosi 2025. Il simpatico romano è stato eliminato definitivamente dal gioco durante l'ottava puntata del reality show condotto da Veronica Gentili dopo aver perso al televoto contro Teresanna Pugliese e Patrizia Rossetti e rifiutato la proposta di proseguire la sua avventura sull'Ultima Spiaggia.

A distanza di qualche settimana dalla sua uscita di scena, Mirko ha deciso di tornare sui social per fare un bilancio della sua esperienza in Honduras e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi. Tramite un video pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram, l'ex naufrago della 19esima edizione de L'Isola ha dichiarato:

Che vi devo dire? Ci siamo detti già tutto, ma io voglio ringraziare soprattutto quelli che mi hanno criticato perché lo hanno fatto con educazione. Questa è roba che ti fa crescere [...] È stata un'Isola tosta, ma veramente mi ha aiutato tanto...non solo economicamente, perché all'inizio ci siamo andati per quello sia chiaro. Oggi ringrazio chi mi ci ha portato. Daje!

Ricordiamo che, con l'eliminazione di Dino Giarrusso, Paolo Vallesi, Jasmin Salvati e Patrizia Rossetti, i naufraghi che si giocheranno la vittoria sono: il giornalista Mario Adinolfi, l'attrice Loredana Cannata, il comico Omar Fantini e la vincitrice della prima iconica edizione del Grande Fratello Cristina Plevani. Insieme a loro, una tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo. L'appuntamento con la finalissima è per mercoledì 2 luglio in prima serata su Canale 5.

