Isola dei Famosi, Mirko Frezza contro Mario Adinolfi: "Ha rotto! Punta sempre a fare dinamiche"

News VIP

Dopo essersi reso protagonista di diverse discussioni con le giovani naufraghe de L'Isola dei Famosi, Mario Adinolfi è finito nel mirino di Mirko Frezza: ecco cosa è successo in Honduras!

Mario Adinolfi è finito nel mirino di Mirko Frezza. A poche ore dalla nuova puntata de L'Isola dei Famosi, il naufrago romano si è lasciato andare a un duro sfogo con Omar Fantini in cui ha duramente criticato il comportamento assunto dal discusso giornalista in Honduras.

Mirko Frezza attacca Mario Adinolfi a L'Isola dei Famosi

Stasera, mercoledì 4 giugno 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Tra i naufraghi al televoto anche Mario Adinolfi che, negli ultimi giorni, è finito nel mirino di Mirko Frezza. Come riporta Biccy, infastidito dalla sua presenza a Cayo Cochinos e del comportamento poco ospitale assunto nei confronti dei nuovi concorrenti, il romano si è lasciato andare a uno sfogo con Omar Fantini in cui ha attaccato duramente il discusso giornalista:

Quello ora ricomincia a rompe i co***oni. Sta sempre a rompere. Hai visto oggi come se è svegliato er gordo?! Col c**o coperto. Vuole pure pretendere?! Te alzi la mattina stai lì a mollo come un ippopotamo quattro ore a grattarti le pa**e. Poi si mette qui e cerca di fare le dinamiche, perché lui punta sempre a fare dinamiche. Gli vogliamo bene, ma fino a un certo punto. Tutto quello che vuoi ma adesso basta. Sicuramente è esaurito, di certo soffre più di noi, certamente è venuto qui con quattro cristiani addosso, noi ne abbiamo uno solo, per carità, gli batto le mani da quel punto di vista, ma basta adesso.

Leggi anche Duro scontro tra Jasmin Salvati e Chiara Balistreri

Tra i due naufraghi del reality show non è scoppiata nessuna lite, anzi hanno passato del tempo insieme a ridere e punzecchiarsi. "Lui ti ha detto che lo conoscono un milione e mezzo di persone che lo seguono sui social. Anche a te ti conoscono in tanti! Tutti gli italiani…a cui hai rotto il ca**o!" ha dichiarato Mirko riferendosi all'arrivo di Jey Lillo e alla battuta di Adinolfi sul fatto che nessuno lo conoscesse. Chissà come reagirà Mario quando scoprirà tutto quello che ha detto Frezza alle sue spalle?

Mario Adinolfi a rischio?

Manca davvero poco alla quinta puntata de L'Isola dei Famosi. Tre i naufraghi al televoto che rischiano l'eliminazione dal gioco: Dino Giarrusso, Patrizia Rossetti e Mario Adinolfi. Proprio per quest'ultimo, la permanenza in Honduras si sta dimostrando più dura e complicata del previsto, e più volte ha ammesso di avere tante difficoltà e di essere arrivato al limite.

Oltre alle difficoltà fisiche, Adinolfi non ha nascosto il fatto di esserci rimasto male anche per le polemiche scoppiate durante l'ultima diretta prima con Simona Ventura, riguardando il tema delle adozioni, e poi con Teresanna Pugliese, che lo ha accusato di aver fatto "abuso di potere" nei confronti della giovane Chiara Balistrieri. Il pubblico deciderà di salvarlo o di interrompere il suo percorso in Honduras? Una cosa è certa: Mario è un personaggio molto divisivo e criticato, ma allo stesso tempo fondamentale per le dinamiche del reality show condotto da Veronica Gentili. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda stasera mercoledì 4 giugno 2025 alle 21.30 circa su Canale 5

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.