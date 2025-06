Isola dei Famosi, il duro sfogo di Mario Adinolfi: "Il programma mi ha fatto..."

News VIP

Mario Adinolfi ancora in difficoltà a L’Isola dei Famosi. Dopo le difficoltà fisiche a causa del forte vento e dell’accesso all’acqua, il naufrago non ha nascosto il suo fastidio per le polemiche nate durante l’ultima puntata.

Mario Adinolfi sbotta a L'Isola dei Famosi. Il motivo? Infastidito dalle polemiche nate durante l'ultima diretta, il giornalista si è lasciato andare a un nuovo sfogo in cui non ha nascosto la sua insofferenza per alcune dinamiche del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili.

Le difficoltà di Mario Adinolfi

La quinta puntata de L'Isola dei Famosi, andrà in onda mercoledì 4 giugno 2025 in prima serata su Canale 5. Tra i concorrenti al televoto anche il discusso giornalista Mario Adinolfi che, negli ultimi giorni, si è lasciato andare a un duro sfogo con Paolo Vallesi in cui ha confessato di non riuscire a dormire bene a causa delle varie polemiche scoppiate durante l'ultima diretta.

"Ho dormito malissimo, quasi per niente. La trasmissione mi ha fatto rodere le scatole. Deve essere quello che non mi ha fatto dormire" ha dichiarato Adinolfi durante un daytime de L'Isola, lamentandosi di aver dormito male a causa di quello che è successo durante l'ultima puntata. Ricordiamo che il giornalista ha avuto anche da ridire sull’atteggiamento del pubblico in studio che, secondo lui, avrebbe applaudito nel momento in cui veniva pronunciata un’offesa nei suoi confronti: "Devo sentirmi insultato per una condizione fisica e pensare che questo venga sottolineato da un applauso del pubblico mi fa solo venire voglia di stare zitto, continuate voi".

Mario Adinolfi al centro delle polemiche

Mario Adinolfi è stato uno dei protagonisti indiscussi dell'ultima diretta de L'isola dei Famosi. Il giornalista si è ritrovato al centro di un'accesa discussione con Teresanna Pugliese, che lo ha accusato di aver fatto "abuso di potere" nei confronti della giovane Chiara Balistrieri, e poi si è confrontato con l'opinionista Simona Ventura, che ha deciso di intervenire per dire la sua sul tema delle adozioni.

Dopo aver ascoltato il pensiero di Adinolfi, che ha nuovamente criticato le famiglie omogenitoriali e l'adozione da parte di coppie gay, l'opinionista, da madre adottiva quale è, ha deciso di intervenire in diretta per dire la sua. "Io ho adottato una bambina nel 2006 che adesso è mia figlia. L’ho cresciuta da sola perché l’ho adottata da single e ti assicuro che è stato uno dei regali più grandi della mia vita" ha raccontato la Ventura, che ha poi dato una grande lezione di vita al naufrago:

I fallimenti ci sono in tutte le famiglie, ci sono famiglie eterosessuali dove sono successe cose agghiaccianti, famiglie omosessuali dove sono successe delle cose altrettanto agghiaccianti. Quello che bisogna ricordare è che un bambino ha bisogno di una persona che gli voglia bene, che lo guidi nella sua vita, che siano madre e padre, due madri, due padri non importa. È l’amore la chiave ed è l’amore che fa sì che un bambino diventi un uomo felice.

Mario riuscità a superare la nomination e continuare il suo percorso in Honduras? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show condotto da Veronica Gentili, che andrà in onda il prossimo mercoledì 4 giugno 2025 in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che al televoto con lui ci sono anche Patrizia Rossetti e Dino Giarrusso.

