Isola dei Famosi, duro scontro tra Jasmin Salvati e Chiara Balistreri: "Sei qua per visibilità" (VIDEO)

Scintille a L'Isola dei Famosi tra Jasmin Salvati e Chiara Balistreri: ecco cosa è successo nelle ultime ore in Honduras tra le due giovani concorrenti del reality show di Canale 5.

Tensione alle stelle a L'Isola dei Famosi. Nelle ultime ore, Jasmine Salvati e Chiara Balistreri si sono rese protagoniste di un'accesa discussione in cui l'ex volto di Italia Shore ha accusato la sua compagna di avventura di aver deciso di partecipare al reality show e raccontare la sua storia solo per visibilità.

Scintille tra Jasmin Salvati e Chiara Balistreri

Manca poco alla nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda domani mercoledì 4 giugno 2025 in prima serata su Canale 5. Intanto, in Honduras, è scoppiata un'accesa discussione tra due giovani naufraghe. Stiamo parlando di Chiara Balistreri e Jasmine Salvati, che si è lasciata andare a delle affermazioni davvero forti nei confronti della sua compagna di avventura.

Tutto è nato quando Jasmine ha sgridato Teresanna Pugliese e Chiara di aver usato la sua stuoia senza chiederle il permesso. La discussione, però, si è subito spostata su altre questioni personali, quando l'ex fidanzata di Spadino ha duramente e inaspettatamente accusato la giovane bolognese di essersi esposta con la sua storia solo per ottenere visibilità.

"Sei qua per visibilità come hai fatto tutte le altre cose, quindi stai buona" ha sbottato Jasmine contro Chiara "Ti sei esposta per visibilità. Tutti abbiamo le nostre storie ma di certo non tutti si espongono per visibilità. Non preoccuparti. Che se mi esponessi io per visibilità sulla mia di storia, avoglia a te!". Accuse che hanno spiazzato tutti i presenti, soprattutto la giovane naufraga bolognese, che ha subito replicato: "Mi stai dicendo che mi sono esposta per visibilità? Bello! Che gran donna che sei!".

La reazione della famiglia di Chiara alle accuse di Jasmin

Lo scontro tra Jasmin Salvati e Chiara Balestreri non è passato inosservato al pubblico de L'Isola dei Famosi, che ha invitato la produzione del reality show condotto da Veronica Gentili a prendere seri provvedimenti. Gli addetti alla cura della pagina social della giovane naufraga bolognese, in particolar modo, hanno deciso di intervenire per commentare quanto accaduto nelle ultime ore in Honduras:

Com'è umanamente tollerabile che una donna si permetta di dire ad un'altra donna, vittima di violenza domestica e un quasi femminicidio, che ha fatto tutto per visibilità? Se non fosse stato per la visibilità e il clamore mediatico che ha subito la sua storia, lei non sarebbe neanche qui tra noi. Se la visibilità di cui parla Jasmin può salvare vite, allora ben venga. A nome della famiglia, degli amici di Chiara e dell'organizzazione Scarpetta Rossa, siamo indignati dalle parole di Jasmin e confidiamo in una ammonizione esemplare da parte del programma, nei confronti della giocatrice.

Per chi non lo sapesse, la Balistreri nel 2022 ha denunciato l'ex fidanzato per violenza domestica. Nonostante le misure cautelari, lui è riuscito a evadere dagli arresti domiciliari, rimanendo latitante per oltre due anni e continuando a minacciarla a distanza. Una situazione che ha portato Chiara a decidere di partecipare a L'Isola per "far vedere alle donne vittima di violenza che è possibile rifarsi una vita". Siamo sicuri che Veronica affronterà l'argomento nella prossima diretta. L'appuntamento è per domani, mercoledì 4 giugno 2025, in prima serata su Canale 5.

