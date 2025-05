Isola dei Famosi, Mario Adinolfi finisce nel mirino di Patrizia Rossetti: "Le parole hanno un peso, lui teme la donna forte"

News VIP

Dopo essersi scontrato con Loredana Cannata, Teresanna Pugliese e Chiara Balestrieri, il giornalista Mario Adinolfi è finito nel mirino di Patrizia Rossetti, che l'ha criticato per il comportamento assunto a L'Isola dei Famosi.

La quarta e attesa puntata de L'Isola dei Famosi andrà in onda mercoledì 28 maggio 2025 su Canale 5. Nell'attesa, alcuni naufraghi negli ultimi giorni si sono resi protagonisti di accese discussioni con il giornalista Mario Adinolfi, che sull’isola gode di diversi privilegi. Tra coloro che l'hanno criticato anche Patrizia Rossetti.

Le critiche di Patrizia Rossetti

Dopo gli ultimi abbandoni di Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano, Spadino e Antonella Mosetti a L'Isola dei Famosi, il clima tra i naufraghi è diventato elettrico. Il discusso giornalista Mario Adinolfi, infatti, si è scontrato con Loredana Cannata, Teresanna Pugliese e Chiara Balestrieri. Quest'ultima in particolar modo si è lasciata andare a delle dure affermazioni che non sono passate inosservate al diretto interessato.

"Mario forse pensava di parlare con una ventenne sciocca, frivola e quindi di farmi passare per quella che non sono. Non era mio intento insultarlo, anzi ci ha provato perché questo è il suo gioco. Io ieri l’ho nominato apposta perché le sue ideologie, i suoi modi e il suo personaggio mi fanno vomitare" ha sbottato Chiara rivelando il suo reale pensiero su Adinolfi. A dire la loro sulla questione ci hanno pensato Paolo Vallesi e Patrizia Rossetti. Se il cantante si è schierato dalla parte di Mario, la conduttrice, pur riconoscendone la gentilezza e l'educazione, ha ammesso di non aver apprezzato alcuni suoi atteggiamenti:

Leggi anche La verità di Antonella Mosetti sul suo ritiro da L'Isola

Io onestamente non lo amo ancora, certe cose le ho sentite e sono pesanti, anche quando mette il dito davanti alla bocca di fronte alle donne, uomini e donne sono uguali. Come mai con me è gentile, educato? Perché lui la donna forte la teme. Che non si può alzare dal letto non è un’offesa, è un dato di fatto. Lui ogni tanto dovrebbe anche misurare le parole, perché le parole hanno un peso, soprattutto sui ragazzi giovani. Se avesse l’umiltà di tornare sui suoi passi sarebbe carino, perché giustamente la sua intelligente dovrebbe permetterglielo.

Le confessioni della moglie di Mario Adinolfi

Mario Adinolfi è uno dei concorrenti più chiacchierati dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili. A commentare il suo percorso in Honduras ci ha pensato la moglie Silvia Pardolesi. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, Silvia ha raccontato cosa ha provato quando ha saputo della partecipazione del marito a uno dei reality show più duri della televisione italiana e svelato qual è il vero obiettivo del giornalista:

Quando me l’ha detto, pensavo stesse scherzando. Poi ho cercato di affrontarla con curiosità, e ora la vivo con orgoglio. Sta resistendo, e non è da tutti. È un combattente. Lui ha voluto dimostrare che anche chi viene giudicato per l’aspetto fisico può reagire, può dimostrare che la forza di volontà fa la differenza. Mi auguro davvero che possa arrivare fino in fondo, magari vincere. So quanto lo desideri, è partito con questo obiettivo ben chiaro.

Ricordiamo che la nuova puntata de L'Isola dei Famosi andrà in onda mercoledì 28 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Vista l'uscita di scena di Antonella Mosetti, siamo quasi certi che anche il televoto di questa settimana verrà annullato.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.