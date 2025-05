Isola dei Famosi, Antonella Mosetti si è ritirata, è il sesto concorrente che lascia il reality

News VIP

Antonella Mosetti ha deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi 2025, segnando il sesto ritiro in appena tre settimane dall’inizio dell’edizione condotta da Veronica Gentili. La notizia, anticipata da Davide Maggio, è stata confermata dalle pagine social ufficiali del reality e verrà approfondita nel daytime odierno con ulteriori dettagli.

La showgirl romana, è stata tra le prime naufraghe a manifestare difficoltà nell’adattarsi alla dura vita sull’isola, ha spiegato le ragioni di un ritiro sofferto ma inevitabile: un dolore ancora vivo e profondo per la recente perdita del padre, un lutto che – come ha ammesso – non è riuscita a elaborare.

Fin dal suo arrivo in Honduras, Antonella aveva mostrato un temperamento combattivo e una forte voglia di riscatto, tanto da entrare subito in contrasto con Alessia Fabiani già nella prima puntata. Eppure, dietro quella forza apparente, si celava un dolore che la solitudine e il silenzio dell’isola hanno finito per amplificare.

Durante un confessionale carico di emozione trasmesso nel daytime, la Mosetti si è lasciata andare alle lacrime:

“Qui mi sento svuotata, non riesco a ritrovare la forza che pensavo di avere. Pensavo che venire qui mi avrebbe aiutata, che mi avrebbe dato una boccata d’aria nuova, un modo per distrarmi… e invece no. In quest’ambiente spoglio, senza comfort e senza distrazioni, il dolore torna a galla con una potenza incredibile. Mi manca papà, mi manca ogni minuto, ma qui la sua assenza si sente ancora di più. È come se il silenzio dell’isola amplificasse tutto.”

La showgirl ha poi raccontato il difficile percorso degli ultimi tre anni, passati ad assistere il padre malato:

“Per me papà non era solo un genitore, era il mio compagno di vita, il mio punto fermo, il mio gemello. Ho vissuto la sua malattia con angoscia e dolore, e dopo la sua morte ho cercato di reagire, ma qui, in queste condizioni, tutto torna fuori, più forte che mai. Non riesco a dormire, non mangio, ho addosso gli insetti… e con tutte queste privazioni, il mio dolore diventa insopportabile. Sono troppi anni che sto male.”

Tra le lacrime, e visibilmente provata, Antonella ha infine comunicato ai compagni d’avventura la sua scelta: lasciare il gioco per prendersi cura di sé e affrontare, finalmente, un lutto che non le ha mai dato tregua.

Dopo Angelo Famao, Leonardo Brum, Nunzio Stancampiano, Spadino e Camila Giorgi, l'Isola perde il sesto naufrago dopo appena tre settimane dall'inzio del reality show.

Antonella è preoccupata per suo papà e vive un momento di grande sconforto#Isola pic.twitter.com/6MQiKd6XbC — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 10, 2025