Isola dei Famosi, Antonella Mosetti: "Mi sono ritirata a causa di diverse difficoltà fisiche e mentali"

La showgirl romana che deciso di dire addio prematuramente alla sua avventura all'Isola dei Famosi, ha risposto alle critiche dopo aver postato i suoi scatti nel resort, in cui appariva serena e spensierata.

Dopo appena due settimane di permanenza in Honduras come naufraga all'Isola dei Famosi, Antonella Mosetti è rientrata in Italia ed è subito tornata al centro dell’attenzione mediatica. L’ex volto storico di Non è la Rai ha deciso di rispondere direttamente alle critiche che le sono piovute addosso in seguito alla pubblicazione di alcune storie Instagram che la ritraevano in relax nel resort dopo il suo ritiro dal reality.

Isola 2025: Antonella Mosetti risponde alle critiche e lancia un frecciatina alle ex colleghe di Non è la Rai

Le immagini condivise, che mostravano la showgirl distesa al sole e con una sigaretta tra le dita, hanno acceso il malcontento di molti utenti, che l’hanno accusata – insieme a Nunzio Stancampiano e Spadino, anch’essi ritirati – di aver mancato di rispetto al pubblico e al programma, mostrandosi troppo spensierati subito dopo l’abbandono.

Antonella, stanca delle speculazioni e delle interpretazioni errate, ha deciso di chiarire la sua posizione con un messaggio rivolto direttamente ai suoi follower:

“Ciao a tutti amici, alla luce di articoli sbagliati ci tenevo a spiegarmi un attimo. Sono uscita dall’isola per tante vicissitudini fisiche e mentali che purtroppo non mi hanno permesso di continuare la mia avventura.”

Con tono pacato ma deciso, ha voluto difendersi da ciò che ha definito un processo mediatico ingiusto:

“Ho quasi 50 anni e probabilmente non so usare i social nel modo corretto. Ho pubblicato una storia con una sigaretta in bocca, ma questo non significa che io mi stia divertendo. Sono stata tirata in ballo insieme a due ragazzi che potrebbero essere miei figli e questo mi dispiace molto.”

La Mosetti ha anche espresso rammarico per l’atteggiamento di alcuni giornalisti, accusandoli di travisare i fatti per alimentare la polemica:

“I giornalisti purtroppo sanno essere spesso pessimi. Imparerò a usare meglio Instagram, così forse non darò più modo di scrivere cose fuori luogo.”

Antonella ha fatto rientro in Italia, condividendo scatti in cui ha riabbracciato la mamma e anche la figlia Asia e in cui, comodamente sul divano, continua a guardare i suoi ex compagni d'avventura. Tra le tante immagini condivise della showgirl romana sul suo profilo Instagram, la Mosetti ha ricondiviso anche un'immagine lanciando una frecciatina a Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo e Eleonora Cecere, tre ex colleghe di Non è la Rai che hanno partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello. Lo scatto mostra Antonella in costume all'Isola dei Famosi e si legge:

"Sì sì criticatela, sembra la nipotina delle tre nonnette di Non è la Rai"

