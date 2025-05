Isola dei Famosi, Mario Adinolfi confessa: "È durissima, vivo delle difficoltà enormi"

News VIP

Il ‘trasloco' da Playa Uva a Playa Dos ha destabilizzato Mario Adinolfi: il discusso naufrago de L'Isola dei Famosi si è lasciato andare a uno sfogo in cui non ha nascosto le sue difficoltà.

Stasera, mercoledì 28 maggio 2025, andrà in onda su Canale 5 la quarta puntata de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, su Playa Dos, il discusso naufrago Mario Adinolfi si è lasciato andare a uno sfogo in cui ha lamentato alcune difficoltà, tra cui il forte vento e il poco spazio per fare il bagno al mare.

Le difficoltà di Mario Adinolfi a L'Isola dei Famosi

Manca davvero poco alla nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera su Canale 5. Intanto, in Honduras, la fame si fa sentire e, con essa, anche nuovi dissapori legati alla convivenza forzata. Il trasferimento da Playa Uva a Playa Dos, in particolar modo, ha destabilizzato il gruppo e messo in difficoltà Mario Adinolfi, che non è riuscito a nascondere la sua insofferenza.

"Playa Dos è durissima, vivo delle difficoltà enormi" ha confessato Adinolfi lamentando alcune difficoltà tra cui il forte vento, che spesso soffia senza sosta tutto il giorno: "Le notti cominciano con un vento che fa diventare matti. Vivo una forte sensazione di appesantimento". Per il discusso concorrente della nuova edizione del reality show di Canale 5 condotto dalla giornalista Veronica Gentili, però, il problema più grande è rappresentato dal poco spazio per poter entrare in acqua:

Amavo fare bagni notturni, qui non c'è spazio per la balneazione perché c'è subito la roccia e non si riesce a fare una nuotata. Ho un peso corporeo tale che la sabbia è come fare un passo nelle sabbie mobili, una fatica enorme. Prima quando andavo in acqua respiravo, ero leggero e potevo fare del mio corpo quello che volevo pur in una condizione difficile. Togliendomi questo piacere e anche bisogno fisico, non provo più questa leggerezza.

Mario Adinolfi al centro delle polemiche

La tensione in Honduras è davvero alle stelle. Il gruppo sembra essere sempre più diviso e i malumori tra i concorrenti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi sono esplosi in un’accesa discussione che ha visto protagonisti Teresanna Pugliese, Chiara Balistreri e Mario Adinolfi. L'ex tronista di Uomini e Donne, che è finita nel mirino dei Senatori perché accusata di non riuscire ad integrarsi col gruppo, ha ammesso di non riuscire a trovare punti in comune con il discusso giornalista, che a sua volta ha puntato il dito contro le due donne.

"Sai solo attaccare alle spalle chi non c’è! Capisco che in questo modo fai parlare di te e ottieni visibilità. Usi una ragazzina come scudiero!" ha sbottato Adinolfi accusando Teresanna di usare Chiara come ancella per le sue battaglie. Affermazioni e accuse che non sono passate inosservate alla giovane naufraga che, furiosa, ha deciso di intervenire in prima persona: "Io la manipolazione l’ho passata e so capirla, quindi non mi faccio manipolare e lei non lo sta facendo". I tre riusciranno a trovare il giusto equilibrio per continuare la loro convivenza in Honduras?

Siamo sicuri che Veronica Gentili riprenderà l'argomento durante la prossima puntata, che andrà in onda stasera mercoledì 28 maggio 2025 su Canale 5. Chi riuscirà a conquistare il titolo di Leader e chi, invece, sarà costretto ad abbandonare la Playa? Ricordiamo che i naufraghi al televoto sono Alessia Fabiani, Mirko Frezza e Patrizia Rossetti. Con l'uscita di scena della showgirl Antonella Mosetti, però, le cose potrebbero cambiare all'ultimo minuto!

