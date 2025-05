Isola dei Famosi, dopo Spadino arriva un altro volto di Italia Shore nel cast: ecco di chi si tratta

News VIP

Nuovo colpo di scena a L'Isola dei Famosi: stando alle ultime indiscrezioni l'ex fidanzata di Spadino, Jasmine Salvati, sarebbe pronta a sbarcare in Honduras!

La situazione a L'Isola dei Famosi non è delle migliori. Sei concorrenti hanno già abbandonato il gioco e per tamponare l’emorragia, sarebbero in arrivo altri concorrenti, tra cui Jasmin Salvati, ex protagonista di Italia Shore ed ex fidanzata di Spadino (Samuele Bragelli).

Jasmine Salvati nel cast de L'Isola dei Famosi: le ultime indiscrezioni

Mercoledì 28 maggio 2025 andrà in onda in prima serata su Canale 5 la quarta puntata de L'Isola dei Famosi. Il bilancio di questa nuova edizione condotta da Veronica Gentili, però, è tutt’altro che esaltante visto che in poche settimane ci sono stati sei abbandoni. Chi per problemi personali e chi per crisi esistenziali, si sono ritirati dal gioco Leonardo Brum, Angelo Famao, Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano, Spadino e l'ultima Antonella Mosetti.

Proprio per questo motivo, Mediaset ha deciso di correre ai ripari arricchendo il cast con nuovi ingressi. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Davide Maggio, sbarcherà in Honduras l'ex fidanzata di Spadino. Si tratta di Jasmine Salvati che, come anticipato da Gabriele Parpiglia, arriverà insieme all’illusionista Jey Lillo e alla modella italo-marocchina Ahlam El Brinis.

Per Jasmin si tratta del suo terzo reality show. La ragazza ha partecipato a Ex On The Beach Italia nel 2022 e nel 2023 ha preso parte alla prima stagione di Italia Shore dove ha conosciuto proprio Spadino. Programma da cui è stata espulsa in seguito a una condotta sopra le righe nei confronti di un altro concorrente. Come reagirà Samuele? Ma soprattutto riusciranno questi nuovi concorrenti a riaccendere l’interesse del pubblico?

Due naufraghe lasciano momentaneamente L'Isola dei Famosi

La 19esima edizione de L'Isola dei Famosi continua a perdere pezzi. Dopo un inizio scoppiettante, il reality show condotto dalla giornalista Veronica Gentili sta affrontando una vera e propria fuga di concorrenti. Dopo ben sei ritiri, due naufraghe hanno dovuto lasciare momentaneamente Playa Dos a causa di problemi di salute. Stiamo parlando di Carly Tommasini e Teresanna Pugliese, che sono state portate via dalla spiaggia per degli accertamenti medici. A differenza della prima, però, l'ex tronista di Uomini e Donne è tornata dai suoi compagni di avventura dopo meno di 24 ore. A rivelarlo un comunicato ufficiale del reality show di Canale 5:

Carly, provata fisicamente, confessa a Dino di avvertire un malessere e si dice preoccupata per la situazione. Improvvisamente, una barca approda sulla spiaggia e la Naufraga è costretta a lasciare temporaneamente la spiaggia per sottoporsi ad accertamenti medici. Stessa cosa per Teresanna Pugliese, che lascia il gruppo. Intanto in serata, dopo alcuni accertamenti medici, Teresanna fa ritorno sulla spiaggia.

Leggi anche Nunzio torna sui social e svela la sua verità sull'addio a L'Isola dei Famosi

Ricordiamo che la quarta puntata de L'Isola andrà in onda domani, mercoledì 28 maggio 2025, in prima serata su Canale 5. Vista l'uscita di scena della showgirl Antonella Mosetti, siamo certi che anche il televoto di questa settimana verrà annullato!

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.