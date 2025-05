Isola dei Famosi, scoppia tra Mario Adinolfi e Teresanna Pugliese: "Attacchi chi non c'è, è il tuo stile da vigliacca"

News VIP

All'Isola dei Famosi, continuano le tensioni tra i giovani e i Senatori.

Il clima all'Isola dei Famosi si è fatto rovente. Il gruppo di naufraghi sembra essere sempre più spaccato e i malumori tra i concorrenti sono esplosi in un’accesa discussione che ha visto protagonisti Teresanna Pugliese, Chiara Balistreri e Mario Adinolfi. In particolare, le due ragazze si sono sentite messe da parte e accusate di isolarsi volontariamente, mentre il resto del gruppo ritiene che sia proprio questo atteggiamento a rendere difficile l’integrazione.

Isola 2025, Teresanna Pugliese sempre più isolata dal gruppo

Durante il daytime andato in onda, le tensioni sono esplose quando Teresanna ha tirato in ballo Dino Giarrusso, assente in quel momento perché in infermeria. Una mossa che ha fatto infuriare Mario Adinolfi:

“Uno non si può attaccare a Dino perché non c'è. Quelli sono i giochi insopportabili che fai. Attacchi chi non c'è, è il tuo stile, attaccare alle spalle chi non c'è. È lo stile dei vigliacchi. Capisco chi fa un calcolo perché conosco i meccanismi del gioco, di ottenere in questa maniera molta visibilità, molta attenzione, molto poter fare parlare di sé. Ti qualifichi quando usi una ragazzina come scudiero perché se no sei sola.”

Un attacco diretto e duro, che ha immediatamente generato reazioni. Teresanna ha cercato di respingere le accuse, sottolineando che il vero giocatore strategico sarebbe proprio Adinolfi. A quel punto, è intervenuta anche Chiara, che si è sentita chiamata in causa:

“Io ho una testa pensante e mi spiace che pensi che io a 20 anni sia manipolabile perché io la manipolazione l'ho vissuta e credimi non sta avvenendo in questo momento. Si attacca a questo perché non può dire altro. Semplicemente si trovano davanti due ragazze con un carattere molto forte e fanno fatica, come facciamo fatica noi. Porti contenuti portando dinamiche di attriti e discussioni e ti piace anche e lo sai e chi ci casca poverina si trova a discutere con te.”

Una replica accorata, che mostra quanto Chiara si senta nel mirino e desiderosa di difendere la propria indipendenza. Dopo il confronto, le due ragazze si sono nuovamente allontanate dal gruppo, e Teresanna è scoppiata in lacrime:

“Sono loro che hanno un problema con noi, non noi con loro.”

Le parole dell'ex tronista riflettono un senso profondo di esclusione, ma dal gruppo arrivano osservazioni diverse. Il leader della settimana, Omar Fantini, ha infatti sottolineato come Chiara sembrasse più integrata durante l’assenza temporanea di Teresanna:

“Mi dispiace perché quando Teresanna era via Chiara stava pian piano entrando nel gruppo, invece poi quando torna Teresanna si riforma la coppia e si staccano completamente. La decisione è se unirlo questo gruppo o se resteranno due blocchi separati, due esperienze separate che faranno fatica ad integrarsi.”

Anche la stessa Teresanna ha ribadito di sentirsi fuori posto, come se non riuscisse a trovare spazio nel gruppo:

“Da quando siamo su quest'isola mi sento talmente una intrusa e un'estranea a tutto che più di chiedere: posso, grazie, non sto facendo.”

Ma non tutti sembrano credere alla buona fede dell’ex tronista. Alessia Fabiani, ad esempio, ha criticato l’approccio che ritiene troppo teatrale:

“Credo che lei si esponga un po' platealmente, un po' a sceneggiata con tutti, ma poi non ha davvero la sostanza per poter reggere queste discussioni, anche perché di cosa stiamo parlando? È forse gelosa che io preferisca la cultura di Mario al suo discutere del nulla? Io non ci posso fare niente.”

A quanto pare, le vere sfide per i naufraghi non sono solo contro la fame o il caldo, ma contro l’esclusione e il giudizio reciproco.

Teresanna si sente il bersaglio del gruppo e tra lei e Mario scoppia un'accesa discussione.#Isola pic.twitter.com/KZt2YiY1Er — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 27, 2025

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi