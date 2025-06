Isola dei Famosi, le prime parole social di Chiara Balistreri prima di tornare in Italia: "È stata un'esperienza forte"

News VIP

Chiara Balistreri è l'ultima eliminata de L'Isola dei Famosi: ecco cosa ha rivelato l'ex giovane naufraga bolognese subito dopo la sua eliminazione dal reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili.

La settima puntata della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi ha visto l'eliminazione definitiva dal gioco di Chiara Balistreri. La giovane naufraga bolognese ha perso al televoto contro Teresanna Pugliese e Mirko Frezza e ha rifiutato la proposta di Veronica Gentili di continuare la sua esperienza sull'Ultima Spiaggia.

Chiara Balistreti eliminata da L'Isola dei Famosi

L'ultima puntata della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 16 giugno 2025 in prima serata su Canale 5, ha visto l'uscita di scena di Chiara Balistreri. La giovane naufraga bolognese, che durante la sua partecipazione al reality show condotto da Veronica Gentili ha conquistato tutti con la sua dolcezza e spontaneità, ha perso al televoto contro la sua amica Teresanna Pugliese e il romano Mirko Frezza ed è stata costretta a lasciare definitivamente la Playa.

A niente è servita la proposta di Veronica Gentili di continuare il suo percorso sull'ultima spiaggia. La naufraga, che è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione, è rimasta ferma sulla sua posizione e annunciato in diretta la sua decisione di abbandonare definitivamente l'Honduras e tornare in Italia:

Sono contenta del mio percorso. Per me è una vittoria essere arrivata fin qua. Sono felice e fiera di me stessa, quello che ho dato e dove sono arrivata [...] Sento il bisogno di tornare a casa e riabbracciare mia mamma. Mi manca tutto. Ho fatto il mio percorso, ho vinto tanto e non in termini di gioco. Il pubblico ha deciso così e io credo nel destino.

Le prime parole social di Chiara dopo l'eliminazione

Dopo aver lasciato definitivamente il gioco, Chiara Balistreri ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni della pagina ufficiale Instagram de L'Isola dei Famosi. Ripensando al suo lungo e intenso percorso vissuto in Honduras, in cui non sono mancati scontri e duri confronti, la giovane bolognese ha confessato:

La mia esperienza sull'Isola è stata forte, di grande insegnamento. È stata un'esperienza bellissima, torno a casa con tanti valori aggiunti e più consapevolezza di me stessa. Ringrazio di cuore tutti quelli che mi hanno supportata e sostenuta da fuori, non vedo l'ora di abbracciare la mia famiglia, i miei cari e i miei amici. Ci vediamo in studio.

Ricordiamo che con l'eliminazione di Chiara, i naufraghi ancora in corsa per la vittoria finale sono: Cristina Plevani, Teresanna Pugliese, Loredana Cannata, Patrizia Rossetti, Omar Fantini, Dino Giarrusso, Mario Adinolfi, Mirko Frezza, Paolo Vallesi, Jey Lillo, Jasmine Salvati e Ahlam El Brinis. L'appuntamento è per stasera, mercoledì 18 giugno 2025, alle 21.30 circa su Canale 5 con l'ottava puntata del popolare reality show condotto da Veronica Gentili.

