Isola dei Famosi, le prime parole di Veronica Gentili dopo la vittoria di Cristina Plevani: "È stato un viaggio bellissimo"

Dopo aver annunciato la vincitrice della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, la conduttrice Veronica Gentili ha fatto un piccolo bilancio della sua esperienza alla conduzione del reality show di Canale 5.

La 19esima edizione de L'Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria di Cristina Plevani. A fare un piccolo bilancio ci ha pensato la conduttrice Veronica Gentili che, alla fine della puntata, ci ha tenuto a dedicare parole di affetto e stima nei confronti della sua compagna di viaggio, l'opinionista Simona Ventura.

Cristina Plevani vince L'Isola 2025, il discorso di Veronica Gentili a fine puntata

Ieri, mercoledì 2 luglio 2025, in prima serata su Canale 5 è andata in onda la finale della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. Ad avere la meglio è stata l'ex gieffina Cristina Plevani che, a distanza di venticinque anni dalla sua fortunata partecipazione al Grande Fratello, ha sbaragliato tutta la concorrenza e conquistato il montepremi finale del reality show condotto da Veronica Gentili. Secondo posto per il discusso giornalista Mario Adinolfi, seguito dal giovane illusionista campano Jey Lillo.

"Mi sentivo non adatta, fuori posto, ma ringrazio tutti i naufraghi anche a chi sto antipatica. Eravamo un gruppo e grazie a voi per avermi dato questa seconda possibilità. Questo è il secondo premio, ci salgo sopra e col cavolo che scendo" ha dichiarato la Plevani visibilmente felice ed entusiasta per il traguardo raggiunto.

A dire la sua ci ha pensato anche la Gentili. Dopo aver annunciato la vincitrice della 19esima edizione de L'Isola, la conduttrice si è presa qualche minuto per fare un bilancio della sua prima esperienza alla conduzione del popolare reality show e ringraziato l'opinionista Simona Ventura per averla accompagnata in questo incredibile viaggio.

Le parole di Veronica Gentili sulla sua esperienza a L'Isola dei Famosi

Cristina Plevani ha vinto L'Isola dei Famosi, il popolare reality show giunto alla sua 19esima edizione e condotto per la prima volta da Veronica Gentili. Proprio quest'ultima, a conclusione della puntata finale, ci ha tenuto a ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi. Per la conduttrice è stata una bellissima esperienza, che l'ha profondamente segnata, in cui ha dimostrato tutte le sue capacità e soprattutto di saper essere una grande leader:

È stata per me una prima volta all'Isola che non dimenticherò, è stato un viaggio bellissimo. Grazie a tutti, perché posso confermarlo in prima persona l'Isola ti cambia per sempre. È stata un'edizione memorabile che ho condiviso con questa meravigliosa donna che è venuta qui a benedirmi, essendo stata la regina indiscussa delle Isole dei Famosi degli anni gloriosi di quando questo programma cominciò, le donne forti possono fare squadra e sostenersi fino alla fine.

