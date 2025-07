Isola dei Famosi: vince Cristina Plevani

News VIP

A distanza di 25 anni dalla sua vittoria al Grande Fratello, Cristina Plevani trionfa nella diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi. Secondo classificato Mario Adinolfi, terzo Jey Lillo.

Dopo 56 giorni, si è conclusa la diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi con la vittoria della 53enne bresciana, Cristina Plevani a distanza di 25 anni dalla sua vittoria nella prima edizione del Grande Fratello nel 2000.

Cristina Plevani vince l'Isola dei Famosi 2025: "Il viaggio di introspezione più bello che abbia mai fatto in vita mia"

Cresciuta a Iseo, dove tutt’ora vive, Cristina, prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, ha trascorso parte della sua vita facendo la bagnina. Ora è un’istruttrice di fitness acquatico. Negli anni è stata tronista per il programma Uomini e Donne e ospite di diverse trasmissioni televisive, oltre ad aver condotto vari programmi radiofonici. Dopo 25 anni dalla prima apparizione tv, l’Isola è stata la sua occasione per tornare in televisione.

Durante la finale,,Cristina Plevani ha vissuto uno dei momenti più intensi della sua avventura: per la prima volta dopo due mesi, ha potuto guardarsi allo specchio e osservare i segni visibili lasciati dall’esperienza in Honduras.

La Plevani ha confessato quanto quest’esperienza l’abbia messa a dura prova, ma anche arricchita interiormente:

"A questo giro penso di aver toccato il fondo, felice di averlo toccato. Sono consapevole. Non so cosa avete visto, ma ho sputato l’anima".

Un momento carico di sincerità che ha commosso anche Simona Ventura, la quale, poco prima che la 53enne originaria di Iseo si specchiasse, le ha rivolto parole di profonda stima:"Qualunque cosa vedrai nello specchio, il tuo cambiamento è stato interiore. Per questo ti faccio tanti complimenti".

Cristina, parlando con Veronica Gentili, ha poi rivelato di aver fatto i conti con se stessa e con vecchi dolori mai del tutto affrontati:

"Tanti sensi di colpa di essere stata una figlia non brava e di aver avuto parole e pensieri non belli nei confronti dei miei genitori. Credo che all’Isola ho vomitato cuore, ho buttato fuori cuori. Non avevo voglia di partire, invece credo sia stato il viaggio di introspezione più bello che abbia mai fatto in vita mia".

La classifica finale della diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi:

Cristina Plevani Mario Adinolfi Jey Lillo Omar Fantini Loredana Cannata

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi