Isola dei Famosi, le prime parole di Alessia Fabiani dopo l'eliminazione: "Sono stati dei giorni intensi"

Alessia Fabiani è l'ultima eliminata de L'Isola dei Famosi: ecco cosa ha rivelato l'ex naufraga e letterina di Passaparola subito dopo la sua eliminazione dal reality show condotto da Veronica Gentili.

La quarta puntata de L'Isola dei Famosi ha visto l'eliminazione definitiva dal gioco di Alessia Fabiani. La naufraga ed ex letterina di Passaparola ha perso al televoto contro Patrizia Rossetti e Mirko Frezza e ha rifiutato la proposta di Veronica Gentili di continuare la sua esperienza sull'Ultima Spiaggia.

Alessia Fabiani eliminata

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 28 maggio 2025 in prima serata su Canale 5, ha visto l'uscita di scena di ben due naufraghe. Se Carly Tommasini è stata costretta ad abbandonare il reality show per importanti problemi di salute, l'ex letterina Alessia Fabiani ha perso al televoto contro Patrizia Rossetti e Mirko Frezza ed è stata eliminata. A grande sorpresa, però, Alessia ha ammesso di essere felice di andare via: "Mi mancano troppo i miei figli. Noi ci siamo incontrate, abbiamo parlato, sono anni che si pensava di fare l'Isola, ma io non li ho mai lasciati. Voglio tornare da loro perché hanno bisogno della loro mamma".

A niente è servita la proposta di Veronica Gentili di continuare il suo percorso a L'Isola sull'ultima spiaggia. La naufraga Alessia, che è finita anche al centro del gossip per l'avvicinamento a Dino Giarrusso, è rimasta ferma sulla sua posizione e annunciato in diretta la sua decisione di abbandonare definitivamente l'Honduras e tornare in Italia.

Le prime dichiarazioni social di Alessia Fabiani

Dopo aver lasciato definitivamente il gioco, Alessia Fabiani ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni della pagina ufficiale Instagram de L'Isola dei Famosi. Ripensando al suo intenso percorso vissuto in Honduras, in cui non sono mancati scontri e duri confronti, l'ex letterina di Passaparola ha confessato:

Ciao a tutti, ho appena finito la mia avventura a L'Isola dei Famosi, sono stati dei giorni intensi ricchi di emozioni e di cose che ho imparato nuove. Ho scavato dentro ai miei sentimenti, dentro al mio cuore e alla mia anima, sono piena di risorse e non vedo l'ora di portarle a casa. Non vedo l'ora di tornare a casa e abbracciare i miei figli, i miei amici. Ci vediamo prestissimo in studio.

Ricordiamo che con l'eliminazione di Alessia, i naufraghi ancora in gara sono: Chiara Balistreri, Cristina Plevani, Teresanna Pugliese, Loredana Cannata, Patrizia Rossetti, Omar Fantini, Dino Giarrusso, Mario Adinolfi, Mirko Frezza, Paolo Vallesi e gli ultimi arrivati Jey Lillo, Jasmine Salvati e Ahlam El Brinis. L'appuntamento è per il prossimo mercoledì 4 giugno 2025 in prima serata su Canale 5 con la quinta puntata del reality show condotto da Veronica Gentili.

