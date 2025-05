Isola dei Famosi, Carly Tommasini lascia il gioco per motivi di salute (VIDEO)

News VIP

Ennesimo ritiro a L'Isola dei Famosi. La naufraga Carly Tommasini è stata costretta ad abbandonare il reality show di Canale 5 per un importante motivo di salute.

La quarta puntata de L'Isola dei Famosi ha visto l'uscita di scena di un'altra naufraga. Dopo aver lasciato il gioco per fare degli accertamenti medici, Carly Tommasini è stata costretta ad abbandonare il reality show di Canale 5 a causa di alcuni problemi di salute, dovuti principalmente a un'infezione.

Carly Tommasini deve abbandonare L'Isola dei Famosi

Non c'è pace per la 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, che ha dovuto salutare un'altra naufraga. La quarta puntata del reality show, andata in onda ieri mercoledì 28 maggio 2025 in prima serata su Canale 5, ha visto l'uscita di scena di Carly Tommasini, che aveva lasciato il gioco in maniera momentanea per problemi di salute. "Ti trovo sorridente e bella come sempre e questo mi rincuora. Negli ultimi giorni purtroppo si è manifestato un problema medico: hai avuto un'infezione in una zona molto delicata del corpo..." ha raccontato la conduttrice Veronica Gentili, che ha poi invitato la concorrente a spiegare meglio al pubblico la situazione:

Due settimane fa ho avuto un primo problema che pensavo che si sarebbe risolto con il perdurare all'interno del programma, senza problemi. Anche perché quando inizio un percorso, lo porto sempre a termine ed è una cosa che fa parte di me e fa parte anche di quello che voleva essere il mio percorso all'isola. Dopo il programma, invece, ho avuto un problema abbastanza serio e tutta l'equipe medica mi ha portata direttamente in ospedale. Abbiamo fatto degli accertamenti più specifici sulla situazione e abbiamo convenuto che, siccome il mio corpo in questo momento è molto debole, devo sospendere il mio percorso qui all'isola.

Pur non entrando troppo nel dettaglio, la conduttrice de L'Isola ha spiegato che si tratta di un aspetto molto sensibile e importante per la Tommasini e che l'unica cosa che conta ora è la sua guarigione. Ad ogni modo, Veronica non ha escluso un suo rientro, se la situazione dovesse migliorare. Visibilmente dispiaciuta e provata, la naufraga ci ha tenuto a ringraziare tutti, dai suoi compagni allo staff del reality show, per il sostegno e l'affetto ricevuto durante il suo breve, ma intenso, percorso in Honduras:

Al di là di quella che è stata la mia situazione fisica, mentale e psicologica quello che il mondo in Italia non vede di questo programma è che senza l'equipe e senza le persone che ruotano attorno a questo reality, sarei stata molto male. Ringrazio, quindi, i miei compagni di viaggio, mi dispiace non essere là con loro, e poi vorrei ringraziare tutto l'organo che rende questo programma attivo.

Carly Tommasini si ritira da L'Isola: conosciamola meglio

Carly Tommasini è la settima concorrente di questa discussa edizione a lasciare L'Isola dei Famosi. Nata a Motta di Livenza, a Treviso, l'11 settembre del 1998, Carly ha 26 anni. È una modella ed un'attivista LGBTQ+. Con la passione per il make-up, ha tentato di farsi strada nel mondo del lavoro affermandosi proprio come truccatrice, anche se, ben presto, ha ottenuto un certo seguito sui social, tanto da diventare un'influencer.

Il suo profilo Instagram @carly_tommasini, conta circa 36.000 follower. Carly ha condiviso la sua esperienza di transizione attraverso i social media, che rappresentano uno strumento utile per sensibilizzare i suoi fan ai temi a lei più cari, diventando una delle attiviste trans più note in Italia. Ha partecipato a programmi come “Zona Bianca” e “Controcorrente”, e al podcast “Muschio Selvaggio” di Fedez, dove ha raccontato la sua storia e il rapporto difficile con il padre.

