Isola dei Famosi, Lorenzo Tano rivela: "Le più strateghe sono le ragazze. Teresanna è la più finta"

L'ex naufrago Lorenzo Tano ha ricordato la sua breve esperienza a L'Isola dei Famosi e puntato il dito contro alcune concorrenti ancora in gioco.

Lorenzo Tano è stato il primo naufrago eliminato della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Il figlio di Rocco Siffredi ed ex concorrente di Ballando con le stelle ha perso al televoto contro Carly Tommasini, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti ed è stato costretto ad abbandonare il gioco a pochi giorni dal suo arrivo in Honduras.

L'attacco di Lorenzo Tano alle concorrenti de L'Isola dei Famosi

La seconda puntata de L'Isola dei Famosi ha visto l'eliminazione dal gioco di Lorenzo Tano. A distanza di alcune settimane dalla sua uscita di scena, l'ex giovane naufrago ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui ha fatto un bilancio della sua breve esperienza al reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili. Non solo. Il figlio di Rocco Siffredi ha colto l'occasione anche per commentare il ritiro di Angelo Famao, Leonardo Brum, Nunzio Stancampiano e Spadino (Samuele Bragelli):

Mi aspettavo di essere eliminato, me lo sentivo, dall’altra però speravo in una possibilità. Per me era ovvio che gli altri quattro che erano usciti sarebbero stati mandati su un’altra isola e quindi ho pensato che sarei finito con loro e non che sarei stato eliminato in modo definitivo. Ho realizzato di essere stato eliminato quando sono salito sull’elicottero. E’ davvero un’esperienza unica e sinceramente non comprendo perché ci sono stati tanti abbandoni. Angelo non aveva mai visto il programma, lui è arrivato con la camicia e il jeans e si aspettava qualcosa di diverso. Leonardo conosceva già un po’ la situazione e quindi è arrivato preparato. Non so cosa li ha spinti a lasciare, ma se fossi rimasto con loro non sarebbero usciti. Nel caso di Spadino e Nunzio c’è stata invece una strategia da parte mia per buttarli giù sapendo che erano più popolari e conosciuti. E devo dire che alla fine ha funzionato perché si sono ritirati.

Dopo aver ricordato la sua esperienza sulle spiagge dell'Honduras e rivelato il suo pensiero sui ragazzi che hanno deciso di ritirarsi dal gioco, Lorenzo ha puntato il dito contro alcune concorrenti ancora in gioco, in particolare contro l'ex tronista Teresanna Pugliese e Cristina Plevani, la vincitrice della prima iconica edizione del Grande Fratello:

Le più strateghe sono le ragazze. Cristina è molto stratega, osserva tutto e ha subito trovato un alleato in Omar che finora è sempre il leader e si sta confermando come una persona preparata. La più finta in assoluto è invece Teresanna nel senso che quando si avvicinano le telecamere lei cambia proprio atteggiamento. Per questo motivo e tenendo conto del percorso che volevo fare all’Isola è stata la persona che ho evitato di più. In televisione si è visto solo un confronto tra me e lei ma in realtà quel confronto l’ho iniziato io dicendole che non volevo fare un’Isola con lei perché era l’opposto dell’esperienza che avrei voluto fare io.

Lorenzo Tano pronto per Pechino Express?

Durante la sua intervista, Lorenzo Tano ha parlato del suo breve percorso a L'Isola dei Famosi e della storia d'amore nata sulla pista da ballo di Ballando con le stelle con la professionista Lucrezia Lando. Il figlio di Rocco Siffredi ha speso dolci parole d'amore nei confronti della sua fidanzata e rivelato che gli piacerebbe partecipare insieme a lei a Pechino Express:

Oggi abbiamo un legame fortissimo e lei ha sofferto molto quando sono partito per l’Isola. L’ha vissuta come una separazione. Noi puntiamo a costruire una famiglia, in questo momento è questa la nostra priorità anche se dobbiamo organizzarci meglio. Sogno di essere un padre presente come il mio. Ho fatto l’Isola perché è un’esperienza diversa, il Grande Fratello è il reality per eccellenza e per me che non sono una persona abituata alle dinamiche televisive non sarebbe adatto. Lucrezia vorrebbe partecipare a Pechino Express e quello lo farei volentieri con lei, non mi dispiace affatto.

Ricordiamo che la nuova puntata de L'Isola dei Famosi andrà in onda il prossimo mercoledì 4 giugno 2025 in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto sono Mario Adinolfi, Dino Giarrusso e Patrizia Rossetti. Chi di loro riuscirà a salvarsi?

