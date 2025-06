Isola dei Famosi, la mamma di Chiara Balistreri rivela: "Ecco perché non ho lasciato lo studio durante l'ultima diretta"

News VIP

La mamma della naufraga Chiara Balistreri rompe il silenzio e svela perché non ha abbandonato lo studio de L’Isola dei Famosi dopo il mancato provvedimento nei confronti di Jasmin Salvati.

Cresce l'attesa per la nuova puntata della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, la mamma della naufraga Chiara Balistreri ha deciso di rompere il silenzio e spiegare perché alla fine non ha lasciato lo studio del reality show dopo i mancati provvedimenti nei confronti di Jasmine Salvati.

Jasmin sotto accusa a L'Isola dei Famosi: la reazione della mamma di Chiara Balistreri

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 4 giugno 2025 su Canale 5, Veronica Gentili ha affrontato l'argomento riguardante il grave comportamento assunto da Jasmin Salvati nei confronti di Chiara Balistreri. Per chi non lo sapesse, le due concorrenti si sono rese protagoniste di un'accesa discussione dopo che l'ex volto di Italia Shore ha accusato la naufraga bolognese di essersi esposta con la sua storia solo per ottenere visibilità e consensi.

Un'accusa che ha indignato tutti, dall'opinionista Simona Ventura alla famiglia di Chiara. La mamma della giovane e amata naufraga bolognese, in particolar modo, ha sottolineato di aver chiesto alla produzione un provvedimento disciplinare nei confronti della Salvati. Raggiunta dai microfoni del giornalista Gabriele Parpiglia, la signora Roberta ha dichiarato: "Se non prendono provvedimenti, se non la puniscono io mi alzo dallo studio e me ne vado. Io sono un genitore, io mi alzo e me ne vado". Eppure, la ragazza è stata semplicemente sgridata e costretta a chiedere scusa in diretta.

Nessuna squalifica per Jasmin: la confessione della mamma di Chiara

Jasmine Salvati non è stata eliminata da L'Isola dei Famosi, ma è stata duramente rimproverata dall'opinionista Simona Ventura e costretta a chiedere scusa in diretta a Chiara Balistreri. Nessun provvedimento disciplinare, quindi, da parte della produzione del popolare reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili.

Al contrario di quello che aveva annunciato sui social, la mamma di Chiara non ha lasciato lo studio. "Mi aspettavo che avrebbero preso provvedimenti; infatti, sono arrivati proprio quelli che pensavo, ovvero farle capire la gravità delle sue parole" ha dichiarato la signora Roberta a Lorenzo Pugnaroli rivelando il motivo per cui alla fine ha deciso di non abbandonare la diretta "Non volevo assolutamente che ci fosse una squalifica e non l’ho mai detto. Volevo un provvedimento ed è arrivato. Simona è stata dura, ma giusta. Proprio perché anche Jasmin avrà sofferto nella sua vita, sono state più giuste quelle parole rispetto al punirla".

Dopo aver chiarito la sua posizione nei confronti di Jasmine, la signora Roberta ha svelato di essere stata ferita dalla poca solidarietà femminile e commentato l'intervento, severo ma giusto, dell'opinionista de L'Isola dei Famosi. Un intervento che ha profondamente colpito e commosso la mamma della naufraga: "Mi hanno commossa le parole di Simona e sono stata pienamente d’accordo con lei. Quando muore una donna, siamo soliti dire 'poverine', e nessuno crede a ciò che dice. La poca solidarietà femminile, purtroppo, esiste veramente". L'appuntamento con il reality show è per mercoledì 11 giugno 2025 in prima serata su Canale 5.

