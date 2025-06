Isola dei Famosi, Alessia Fabiani vuota il sacco e svela: "Tifo per lui"

News VIP

A pochi giorni dalla sua eliminazione da L'Isola dei Famosi, l'ex naufraga Alessia Fabiani ha deciso di rompere il silenzio sui social e svelare di fare il tifo per il giornalista Mario Adinolfi.

Mario Adinolfi è sicuramente uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione de L'Isola dei Famosi. A commentare il suo percorso in Honduras ci ha pensato l'ex naufraga Alessia Fabiani che, dopo l'ultima puntata del reality show di Canale 5, è intervenuta sui social e ha rivelato di fare il tifo per il giornalista.

Alessia Fabiani dalla parte di Mario Adinolfi

La quarta puntata della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 28 maggio 2025, ha visto l'eliminazione dal gioco di Alessia Fabiani. La naufraga ed ex letterina di Passaparola ha perso al televoto contro Patrizia Rossetti e Mirko Frezza e ha rifiutato la proposta della conduttrice Veronica Gentili di continuare la sua esperienza sull'Ultima Spiaggia, preferendo tornare in Italia dalla sua famiglia.

Il suo è stato un percorso breve, ma intenso, e segnato dall'amicizia con Mario Adinolfi, che durante l'ultima diretta ha mostrato un lato completamente inedito della sua personalità. Il discusso giornalista, con le lacrime agli occhi, ha raccontato del dramma familiare che ha segnato profondamente la sua vita: il suicidio della sorella. Il doloroso racconto di Mario ha colpito ed emozionato tutti, in particolar modo l'ex naufraga Alessia, che ha deciso di rompere il silenzio sui social e svelare di tifare per lui:

Ieri sera grandi emozioni alla puntata de L'Isola dei Famosi ripercorrendo la storia intima e personale del mio grande amico Mario Adinolfi mi sono commossa ed ho compreso quanto dolore dentro quegli occhi buoni che ho voluto e saputo leggere per prima! Adesso è ufficiale! Tifo per te!

Il doloroso racconto di Adinolfi

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi è stata ricca di emozioni soprattutto per Mario Adinolfi. Il giornalista, noto per le sue posizioni controverse e molto spesso divisive, ha deciso di aprire il suo cuore e parlare della tragedia che ha letteralmente stravolto la sua vita, ovvero il suicidio di sua sorella Ielma. "Tutti sanno che mia sorella è un elemento decisivo di una vita che però è andata avanti", ha raccontato il naufrago visibilmente provato "Penso a mia sorella tutti i giorni, le chiedo di proteggermi come uomo. E lo ha fatto".

Parole che hanno colpito i numerosi fan del popolare reality show, finora abituati a conoscere un Adinolfi molto polemico e duro nei modi, e Veronica Gentili, che si è complimentata con lui per la tenacia e determinazione con cui sta affrontando l'avventura in Honduras: "Nonostante le tue idee possano far arrabbiare qualcuno, stai tirando fuori molto più di quanto ti aspettassi". Mario riuscirà a tirare fuori altri lati di sé e conquistare il grande pubblico? Staremo a vedere. L'appuntamento con L'Isola è per il prossimo mercoledì 11 giugno 2025 in prima sera su Canale 5. Ricordiamo che questa settimana al televoto ci sono tre donne: Teresanna Pugliese, Loredana Cannata e Jasmin Salvati.

