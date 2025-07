Isola dei Famosi, l'emozionante proposta di matrimonio in diretta di Paolo Vallesi (VIDEO)

News VIP

Paolo Vallesi sorprende tutti durante la finale della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi: l'ex naufrago si è inginocchiato al centro dello studio e fatto la proposta di matrimonio alla compagna Sara.

La finale della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi è stata ricca di colpi di scena. Durante la diretta, l'ex naufrago Paolo Vallesi si è inginocchiato in studio e fatto una proposta di matrimonio alla compagna Sara Flaherty, sorprendendo ed emozionando tutti.

Paolo Vallesi sorprende tutti durante la finale de L'Isola dei Famosi

Ieri, mercoledì 2 luglio 2025, è andata in onda su Canale 5 l'ultima puntata della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. Una serata davvero ricca di sorprese che ha visto trionfare Cristina Plevani. A distanza di venticinque anni dalla storica vittoria al Grande Fratello, la naufraga ha sbaragliato tutta la concorrenza e conquistato il montepremi finale. Secondo posto per il giornalista Mario Adinolfi, seguito dal giovane illusionista Jey Lillo.

Tra i momenti più emozionanti della serata la proposta di matrimonio in diretta di Paolo Vallesi. Dopo otto settimane trascorse in Honduras, il cantante è tornato in Italia con nuove consapevolezze. L'ex naufrago si è esibito al centro dello studio con una canzone scritta durante la sua permanenza sull'isola e poi si è inginocchiato davanti alla compagna Sara Flaherty per chiederle di sposarlo.

La proposta di matrimonio di Paolo Vallesi

La finalissima de L'Isola dei Famosi 2025, che ha visto il trionfo di Cristina Plevani, è stata a dir poco scoppiettante. A grande sorpresa di tutti, l'ex naufrago Paolo Vallesi ha emozionato tutto il pubblico di Canale 5 con una proposta di matrimonio alla sua amata Sara Flaherty. Tutto è successo dopo l'esibizione canora in studio quando, con un anello in mano, l'ex naufrago della 19esima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili si è inginocchiato davanti alla compagna e ha dichiarato:

Ho pensato a questo per due mesi. Sara spero di non averti fatto dispiacere. Conoscendomi, non metto mai le situazioni private in pubblico. L'Isola ti fa fare una vita essenziale. Sara è la donna che amo. Mi vuoi sposare? Spero tu voglia farlo...

Leggi anche Intervista esclusiva a Spadino

"Che domande, certo", ha prontamente replicato lei tra le lacrime, accettando la proposta di Vallesi. Visibilmente felice ed entusiasta, il cantante ha spiegando di non essere una persona che ama mettere in pubblico la vita privata, ma che questa esperienza in Honduras l'ha cambiato: "Sara è la donna che amo. L’Isola ti fa fare una vita essenziale, ti porta a riflessioni profonde. Questa esperienza mi ha cambiato". Parole che hanno emozionato tutti i presenti in studio e che hanno confermato la forza della loro storia d'amore.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.