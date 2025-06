Isola dei Famosi, l'amaro sfogo di Patrizia Rossetti: "Io vedo tutto, lascerò andare le cose come vanno" (VIDEO)

News VIP

Patrizia Rossetti si è lasciata andare a uno sfogo con Loredana Cannata in cui ha rivelato di sentire il bisogno di prendere le distanze da tutti i naufraghi de L'Isola dei Famosi in quanto non si sente più apprezzata.

Momento difficile per Patrizia Rossetti a L'Isola dei Famosi. Pur avendo desiderato da tempo partecipare al reality show di Canale 5, la conduttrice sembra non riuscire a vivere appieno la sua avventura in Honduras e, parlando con Loredana Cannata, non è riuscita a nascondere il suo malcontento.

Patrizia Rossetti crolla a L'Isola dei Famosi

Ieri, lunedì 16 giugno 2025, in prima serata su Canale 5 è andata in onda la settima puntata della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, che ha visto l'eliminazione definitiva dal gioco della giovane Chiara Balistreri. Tra i protagonisti della serata anche Patrizia Rossetti, che ha rivelato in diretta di aver vissuto delle giornate piuttosto turbolente a causa delle varie incomprensioni avute con gli altri naufraghi.

Nel daytime de L'Isola, infatti, è stato mandato in onda un duro sfogo di Patrizia. Parlando con Loredana Cannata, la nota conduttrice televisiva ha confessato di aver vissuto la sua avventura con altruismo e leggerezza, ma che ora sente il bisogno di prendere le distanze da tutti in quanto non si sente più apprezzata:

Ho i miei difetti, sarò rompina, farò troppo la mamma...anzi ti dirò che ero contenta di me stessa prima di partire perché non ho litigato con nessuno, ho risposto a tutti bene...ieri succede il patatrac...io non sono stupida! Io vedo tutto. Preferisco se mi dicono "mi stai sulle pa**e", lascerò andare le cose come vanno...io starò da una parte, loro dall'altra.

Il malcontento di Patrizia Rossetti

L'amaro sfogo di Patrizia Rossetti a L'Isola dei Famosi non è passato inosservato alla conduttrice Veronica Gentili che, durante l'ultima puntata, ha cercato di capire i reali motivi del suo malessere. La naufraga ha così spiegato di aver cercato di integrarsi al meglio nel gruppo mettendosi a disposizione di tutti, ma ciò non è bastato a farsi apprezzare. Nel corso della settimana, infatti, si è ritrovata spesso protagonista di accesi faccia a faccia con i suoi compagni e ciò è bastato a farle vivere numerosi momenti di sconforto: "A me piace vivere in pace e in serenità. Non mi piace quando vengono dette cose non vere".

Il comportamento di Patrizia, però, non è per niente piaciuto a Selvaggia Lucarelli che, senza mezzi termini, l'ha criticata: "Tu sei un po' una lagna dal primo giorno". A cercare di rincuorarla e risollevarle il morale ci ha pensato la Gentili. La naufraga ha ricevuto una emozionante sorpresa da parte del papà che, attraverso un videomessaggio, l'ha incoraggia a non mollare e a proseguire questa avventura con forza e determinazione: "Sono orgoglioso di te. Sei bravissima". Ricordiamo che la Rossetti è al televoto insieme a Mirko Frezza e Teresanna Pugliese. Riuscirà a salvarsi? L'appuntamento è per domani, mercoledì 18 giugno 2025, in prima serata su Canale 5.

