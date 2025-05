Isola dei Famosi, l'amaro sfogo di Cristina Plevani: "Mi sento demotivata" (VIDEO)

News VIP

Cristina Plevani in crisi a L'Isola dei Famosi. Durante un confronto con Paolo Vallesi, la naufraga ha esternato il suo malessere rivelando di essere delusa per il modo in cui sta affrontando l'avventura in Honduras.

Domani, mercoledì 28 maggio 2025, su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, la naufraga Cristina Plevani si è lasciata andare a uno sfogo con Paolo Vallesi in cui non ha nascosto la sua delusione per il modo in cui sta affrontando questa nuova avventura televisiva.

Cristina Plevani affronta Alessia Fabiani a L'Isola

La quarta puntata della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi andrà in onda domani sera, mercoledì 28 maggio 2025, su Canale 5 e sarà ricca di colpi di scena. Dopo aver salutato i giovani Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano e Spadino nel corso dell'ultima diretta, la conduttrice Veronica Gentili parlerà del ritiro inaspettato della showgirl Antonella Mosetti.

Nell'attesa, in Honduras la convivenza tra i concorrenti del reality show inizia a farsi sempre più complicata. Se Mario Adinolfi si è scontrato più volte con alcune naufraghe, Cristina Plevani si è resa protagonista di un confronto con Alessia Fabiani. Senza troppi giri di parole, la vincitrice della prima iconica edizione del Grande Fratello ha confessato all'ex letterina di Passaparola cosa realmente pensa di lei e qual è il vero motivo che l'ha spinta a nominarla durante l'ultima puntata de L'Isola:

In te vedo una donna forte. Il fatto di esserti messa sotto l'ala di Mario ti toglie la tua personalità. Non spicchi tu, ma spicchi perché sei a fianco a lui. Questa è la mia visione [...] La motivazione principale della mia nomination deriva dalle prime settimane, perché in questi giorni hai cambiato. Era ironica: c'è chi sfila e chi lavora...tu sfili. Poi effettivamente c'è chi può sfilare e chi no, potresti ribattere tu.

Lo sfogo di Cristina Plevani

Dopo essersi confrontata con Alessia Fabiani e rivelato il motivo dietro la sua ultima nomination, Cristina Plevani si è lasciata andare a un amaro sfogo con Paolo Vallesi. Sfogo in cui la naufraga ha esternato il suo malessere e ammesso di essere delusa per il modo in cui sta affrontando questa nuova avventura in Honduras.

"Qui non riesco ad essere come quando sono fuori" ha esordito Cristina "Mi sento demotivata...mi dispiace perché qui sto uscendo come non vorrei. Non ho la motivazione, non ho lo stimolo". Il cantante Vallesi ha cercato di rassicurarla e incoraggiarla a non mollare, ma la naufraga ha continuato spiegando: "Sto facendo il doppio della fatica, è faticoso più di quanto pensassi. Questa cosa di non divertirmi mi pesa, magari scatterà". La Plevani riuscirà a resistere o seguirà la scia degli altri concorrenti e abbandonerà il reality show condotto da Veronica Gentili?

Ricordiamo che al televoto questa settimana ci sono Patrizia Rossetti, Alessia Fabiani e Mirko Frezza. Visto il ritiro di Antonella Mosetti e l'arrivo di nuovi concorrenti in Honduras, però, le cose potrebbero cambiare. Cosa deciderà di fare la produzione? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda domani sera su Canale 5.

