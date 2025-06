Isola dei Famosi, Jey Lillo in lacrime: "La strada che ho fatto per essere qua è immensa"

News VIP

A pochi giorni dalla finale della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, il naufrago Jey Lillo ha deciso di prendersi un momento per fare un bilancio del suo breve, ma intenso, percorso in Honduras.

La 19esima edizione de L'Isola dei Famosi è quasi giunta al termine! A pochi giorni dalla finalissima, che andrà in onda mercoledì 2 luglio 2025, il naufrago Jey Lillo si è lasciato andare a uno sfogo emozionante con in cui ha parlato della sua famiglia e fatto un bilancio della sua avventura in Honduras.

Jey Lillo si racconta a L'Isola dei Famosi

Manca davvero poco all'ultima puntata della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda il prossimo mercoledì 2 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Al momento, i finalisti ufficiali sono il giornalista Mario Adinolfi, l'attrice Loredana Cannata, l'ex gieffina Cristina Plevani e il comico Omar Fantini. I naufraghi Teresanna Pugliese e Jey Lillo, invece, sono al televoto per l'ultimo posto in finale. Chi riuscirà ad unirsi agli altri per l'ultimo duello?

A pochi giorni dalla finalissima, i naufraghi si sono lasciati andare a vari sfoghi in cui hanno fatto un bilancio della loro intensa esperienza nel popolare reality show condotto da Veronica Gentili. Tra tutti, il giovane illusionista Jey Lillo si è lasciato andare a un pianto liberatorio ripensando al suo percorso in Honduras e a tutti i sacrifici compiuti per essere lì.

Le confessioni di Jey Lillo

Tempo di bilanci e confessioni per i naufraghi della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. Dopo Teresanna Pugliese e Cristina Plevani, che non sono riuscite a nascondere le loro emozioni per il traguardo raggiunto, anche Jey Lillo ha deciso di prendersi un momento per analizzare il suo percorso, che l'ha profondamente cambiato e arricchito. Con le lacrime agli occhi, il giovane naufrago ha confessato:

Ripensavo a tutta la strada che ho fatto per essere qua, è immensa, a tutti i sacrifici che ho fatto, le porte che ho sfondato, tutte le finestre che ho rotto per andare sempre avanti, mi hanno fatto commuovere e pensare tanto. Non me lo prendo mai e qui forse era la cosa giusta, l'Isola toglie e l'Isola dà. A me ha dato tanto, veramente tanto.

Leggi anche Il fratello di Jey Lillo a ruota libera sui finalisti de L'Isola dei Famosi

Dopo aver parlato delle forti emozioni vissute sull'Isola, Jey Lillo ha parlato della sua famiglia. Durante un confronto con Cristina, che è una delle finaliste ufficiali del reality show, l'illusionista campano le ha raccontato quanto sia stato importante l'appoggio e il sostegno dei suoi genitori:

Oggi sono esattamente il ragazzo che volevo essere da bambino, fin da piccolo ho cercato di capire me stesso, credo che nella vita bisogni sempre cercare di trovare la propria strada e quello che ci fa felice. Più che assecondarmi, i miei genitori mi hanno lasciato fare, li ringrazio per questo, perché hanno capito. Anche se a malincuore, hanno lasciato scegliere me. Sotto sotto sapevano che potevo fare grandi cose.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.