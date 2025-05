Isola dei Famosi, il ritiro Spadino: c'entra l'arrivo della sua ex fidanzata? L'indiscrezione

News VIP

Spadino ha lasciato il reality show de L’Isola dei Famosi dopo tre settimane: motivi personali o fuga strategica?

​Samuele Bragelli, alias Spadino, 26enne romano conosciuto per la sua partecipazioni a Italia Shore, ha lasciato il reality de L'Isola dei Famosi, nel corso della terza puntata.

Isola 2025, nel reality show arriverà Jasmine Salvati, ex fidanzata di Spadino che ha lasciato l'Isola nella terza puntata

"Io vado a casa perché non sono più me stesso. Penso che sia arrivato il momento di prendermi cura di me stesso" ha dichiarato il giovane rivelando la sua decisione di volersi ritirare dal gioco. Le sue parole, pronunciate con fermezza e una punta di amarezza, hanno lasciato intendere che si trattasse di una scelta legata al suo stato d’animo, particolarmente provato dalla mancanza di cibo:

“Me ne voglio andare a casa con il sorriso, perché ho paura di perderlo se rimango qua.”

Dalle sue dichiarazioni è sembrato emergere una crisi personale, una sensazione di smarrimento che spesso può colpire chi partecipa a reality così estremi, dove la fame, la solitudine e l’assenza di riferimenti diventano una prova psicologica ancor prima che fisica.

Tuttavia, non tutti sono convinti che il motivo del ritiro sia legato esclusivamente al suo stato emotivo. Secondo indiscrezioni riportate da Amedeo Venza, ci sarebbe un’altra verità dietro la sua uscita di scena: l’arrivo imminente di una nuova concorrente, Jasmine Salvati.

Jasmine, infatti, è una figura ben conosciuta da Spadino: i due hanno vissuto una relazione proprio durante Italia Shore, e la storia si è conclusa in modo turbolento. Il fatto che lei fosse destinata a sbarcare sull’Isola nei giorni immediatamente successivi avrebbe spinto Spadino a tirarsi indietro.

“E persone vicinissime a ‘Spadino’ fanno sapere che ha lasciato l’isola proprio perché sapeva che sarebbe entrata la sua ex, quindi ha voluto evitare ogni tipo di speculazione sulla vicenda sentimentale che li riguarda e sui motivi che li ha portati a lasciarsi…”

Un retroscena che cambia completamente la prospettiva. Non si tratterebbe solo di un crollo emotivo dovuto alle difficoltà del contesto, ma di una scelta mirata a proteggersi dal polverone mediatico che una simile reunion avrebbe potuto generare. Il gesto di Spadino si potrebbe quindi leggere come una forma di tutela della propria privacy, in contrasto con le dinamiche televisive che spesso cercano il confronto, lo scontro e la narrazione sensazionalistica a tutti i costi.

