Isola dei Famosi, Dino Giarrusso si scusa in diretta: "Un vero uomo è colui che ammette i propri errori" (VIDEO)

Dopo il duro scontro nella scorsa puntata de L'Isola dei Famosi, Omar Fantini e Dino Giarrusso si sono resi protagonisti di un confronto faccia a faccia in cui il giornalista ha colto l'occasione per scusarsi pubblicamente.

Faccia a faccia a L'Isola dei Famosi tra Omar Fantini e Dino Giarrusso. Durante la semifinale del reality show condotto da Veronica Gentili, i due naufraghi si sono resi protagonisti di un confronto, alla fine del quale hanno chiesto pubblicamente scusa a tutti per il modo in cui si sono comportati.

Il confronto tra Omar Fantini e Dino Giarrusso

Nel corso della semifinale della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri mercoledì 25 giugno 2025, è andato in onda il confronto tra Dino Giarrusso e Omar Fantini. Per chi non lo sapesse, i due naufraghi si sono resi protagonisti di una rissa in acqua durante l'ottava puntata che non è per niente piaciuta ai telespettatori e alla conduttrice Veronica Gentili, che ha chiesto la squalifica di entrambi dal gioco.

Per Omar, però, le conseguenze non si sono fermate lì. Lo Spirito dell'Isola ha deciso di punirlo, sospendendolo dalla carica di leader settimanale. Il titolo è stato assegnato a Loredana Cannata, arrivata seconda nella prova fisica: "In seguito all'accaduto tra Dino e Omar durante la Pelota Honduregna, lo Spirito dell'#Isola ha deciso di sospendere Omar dalla carica di Leader". A far luce sulla situazione ci hanno pensato i diretti interessati che, durante l'ultima diretta, si sono scusati con tutti.

Faccia a faccia tra Dino e Omar: le scuse in diretta

Dopo il duro scontro nella scorsa puntata de L'Isola dei Famosi, Omar Fantini e Dino Giarrusso si sono ritrovati faccia a faccia. Il primo a prendere parola è stato il giornalista ed ex Iena, che ha fatto mea culpa, riconoscendo di aver sbagliato. "Mi scuso con Omar, Cristina e tutti i naufraghi. Silvio Berlusconi non sarebbe stato contento dello spettacolo che abbiamo dato, mi scuso anche con la rete" ha dichiarato il naufrago, che ha poi cercato di giustificare il suo comportamento "Mi dispiace aver sentito brutte parole sulla mia persona, nella vita ho sempre difeso i più deboli e le donne. Non è la vita reale, qui da 60 giorni non mangiamo e non dormiamo, siamo in una condizione particolare e mi è stato detto che valeva tutto".

Le parole di Giarrusso, però, non sono piaciute a Mirko Frezza, che è intervenuto direttamente dallo studio e rivelato il suo pensiero sulla questione: "È un bugiardo, quella è la vita, si è dimostrato per quello che è: una persona che attacca una donna e sbaglia". Se l'ex naufrago romano ha criticato il giornalista, l'ospite Giuseppe Cruciani lo ha voluto difendere: "Non ha aggredito nessuno, ora sta facendo un po' di tattica per avere ancora qualche chance". A dire la sua anche la moglie di Dino, che con le sue parole ha scosso ulteriormente gli equilibri del reality show. Sara Garreffa ha infatti puntato nuovamente il dito contro Omar, ma allo stesso tempo ha criticato anche il comportamento del marito. Un comportamento che l'ha profondamente delusa.

È stata poi la volta di Omar, che ha cercato di difendersi dalle accuse e chiarire la sua posizione: "Io volevo solo difendere Cristina. Il mio errore è stato non dosare la mia reazione e per questo chiedo scusa ai miei figli". Nonostante le scuse in diretta, lo Spirito dell'Isola è rimasto fermo sulla sua posizione, decidendo di mandare l'attore comico al televoto flash. Televoto che il naufrago ha superato brillantemente. Fantini è infatti uno dei primi finalisti della 19esima edizione de L'Isola insieme a Mario Adinolfi, Cristina Plevani e Loredana Cannata.

