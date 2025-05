Isola dei Famosi, il fratello di Antonella Mosetti: "Nessuna scusa, lei aveva ragioni emotive concrete per andarsene"

News VIP

Il fratello di Antonella Mosetti ha lanciato un appello a Mediaset in difesa della sorella: Massimiliano vorrebbe che l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi avesse la possibilità di tornare in studio.

Tra i naufraghi che hanno abbandonato L'Isola dei Famosi c'è anche Antonella Mosetti. La showgirl, che aveva iniziato questa nuova avventura televisiva con grinta e determinazione, ha deciso di ritirarsi dal gioco per motivi personali legati soprattutto alla perdita del padre, che ha confessato di non essere riuscita ancora a metabolizzare.

Le confessioni di Massimiliano Mosetti sul ritiro di Antonella da L'Isola dei Famosi

Stasera, mercoledì 28 maggio 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la quarta e attesa puntata de L'Isola dei Famosi. Il reality show ha subito cinque abbandoni nel giro di tre settimane e ora nuovi naufraghi sono pronti a sbarcare in Honduras. Nell'attesa, il fratello di Antonella Mosetti ha rilasciato una lunga intervista a Mowmag in cui ha commentato la decisione della showgirl di ritirarsi dal gioco e tornare in Italia:

L'ho spinta io a farlo perché credevo davvero che questo reality potesse farle fare un percorso di elaborazione del lutto fino alla guarigione. Purtroppo, non è andata così. È stata male fin dall'inizio per questo motivo. Come ha detto anche durante la trasmissione, le si erano aggravati i problemi di alopecia che purtroppo già ha, proprio a causa dello stress emotivo. Non dormiva la notte e se riusciva ad addormentarsi, sognava appunto papà. Non era una situazione affatto semplice. La sua era un'esigenza sincera, non avrebbe mai usato una 'scusa' del genere per abbandonare un reality.

Parlando del breve percorso di Antonella in Honduras e della sua decisione di abbandonare definitivamente il reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, Massimiliano Mosetti ha lanciato una frecciatina agli altri naufraghi ancora in gioco:

Forse l'unico appunto che potrei farle è quello di essere stata poco furba...Perché invece di ritirarsi, avrebbe potuto fare la spola avanti e indietro dall'infermeria. Sto vedendo, per esempio, che Teresanna Pugliese lo fa spesso. Come, negli ultimi giorni, anche Carly e Dino Giarrusso. Ecco, quella è una buona strategia per andarsene senza ritirarsi: tra mosquitos, mancanza di cibo e colpi di calore, i medici del reality trovano sempre qualche valore sballato e possono decidere di mandarti a casa perché non sei nelle condizioni fisiche di proseguire il gioco. Così eviti 'l'onta' del ritiro. Ma mia sorella è troppo onesta per fare una cosa del genere. Appena non ce l'ha più fatta non si è prestata a giochetti e ha deciso di abbandonare.

L'appello del fratello di Antonella Mosetti

Dopo aver commentato il breve, ma intenso, percorso di Antonella Mosetti a L'Isola dei Famosi, Massimiliano ha voluto lanciare un appello a Mediaset in difesa della sorella, che non è stata invitata in studio dopo il suo ritiro dal gioco. Secondo l'uomo, la showgirl e ormai ex naufraga meriterebbe di essere presente in studio perché "la sua situazione è molto diversa da quella degli altri due ragazzi" (Spadino e Nunzio Stancampiano ndr):

Per adesso non è stata invitata, non lo trovo giusto. Non me la sento di giudicarli e non voglio farlo ma, a occhio, mia sorella aveva ragioni emotive concrete per lasciare. Gli altri due, come forse è anche giusto pensare da ventenni, avranno immaginato che si sarebbero fatti più soldi con le serate in discoteca - o quel che fanno sui social - senza dover faticare così tanto. Antonella si è ritirata per un motivo diverso dagli altri. Chi ha passato un lutto sa bene di cosa sto parlando. Ti senti senza armi, impotente, puoi solo accettare quello che è. Non è affatto facile.

Mediaset prenderà in considerazione l'appello fatto dal fratello di Antonella? Staremo a vedere...Ricordiamo che la nuova puntata de L'Isola andrà in onda stasera, mercoledì 28 maggio 2025, alle 21.40 circa su Canale 5. Al televoto ci sono Patrizia Rossetti, Alessia Fabiani e Mirko Frezza. Chi sarà costretto/a ad abbandonare l'Honduras?

