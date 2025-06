Isola dei Famosi, ex storico naufrago tuona contro il programma: "Delusione totale, solo gossip e..."

News VIP

Un ex naufrago di una delle prime edizione de L'Isola dei Famosi ha tuonato contro il programma, rivelando alcuni retroscena.

Nella lunga storia de L'Isola dei Famosi non sono certo mancati i naufraghi o ex concorrenti che hanno espresso critiche e polemiche nei confronti del reality show di Canale 5. Di recente, uno storico ex naufrago ha deciso di tuonare contro la trasmissione, attualmente condotta da Veronica Gentili, rivelando alcuni retroscena sulla sua partecipazione nella trasmissione.

Isola dei Famosi, ex storico concorrente sbotta contro il reality show

A esprimere un parere piuttosto negativo contro il programma tv di Canale 5 è stato uno dei primi concorrenti della storia del reality show. Stiamo parlando dell'attore Fabio Testi, che ha preso parte alla primissima edizione del reality show, andata in onda nel lontano 2003. A distanza di oltre venti anni, Fabio ha deciso di rivelare alcuni retroscena sulla sua esperienza in Honduras e non ci è andato giù leggero, ma si è tolto diversi sassolini dalle scarpe, raccontando di essere rimasto molto deluso dal game show.

L'attore, che ha una certa esperienza anche nel mondo dei reality, aveno preso parte nel 2014 al Gran Hermano Vip e poi nel 2020 alla versione nostrana del GFVip, si è raccontato in una lunga intervista a La Repubblica, decidendo di tornare a parlare, dopo venti anni dalla sua partecipazione, dell'esperienza vissuta a L'Isola dei Famosi. Nel corso della prima edizione, infatti, Testi fu uno dei naufraghi che si cimentò nel game-show, all'epoca una novità per il pubblico di Mediaset.

Della sua esperienza, tuttavia, Fabio Testi non ha un ricordo molto positivo e ha sottolineato quanto ciò che il reality prometteva non fosse reale. Ma cosa avrà voluto dire?

Isola dei Famosi, ex naufrago rivela inaspettati retroscena sulla sua partecipazione al programma

Al quotidiano La Repubblica, Fabio Testi ha rivelato alcuni retroscena negativi sull'esperienza nel cast de L'Isola dei Famosi: l'attore ha rivelato di aver deciso di partecipare al reality show spinto dalla curiosità di scoprire come funzionasse il programma, ma che questa curiosità è stata presto saziata. Per quale motivo? Perché nel giro di poco l'attore ha compreso che a muovere il reality show era...il gossip:

"Volevo capire il meccanismo. Feci la prima edizione dell’Isola dei Famosi pensando fosse una gara di sopravvivenza. Era solo gossip. Ma volevo capire quel meccanismo"

Nonostante l'esperienza negativa di cui ha parlato per L'Isola dei Famosi, l'attore ha però deciso di riprovarci e ha ricordato anche la sua partecipazione ai GFVip del 2014 in Spagna e del 2020.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi