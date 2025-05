Isola dei Famosi, ex discussa tentatrice di Temptation Island pronta a sbarcare in Honduras: le ultime indiscrezioni

News VIP

L'ex discusso volto di Temptation Island, Sofia Costantini, verso la nuova edizione de L'Isola dei Famosi?: "Che fatica tenersi dentro le cose belle quando vorresti urlarle!".

Domani, mercoledì 21 maggio 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, sui social è emerso il nome della prossima naufraga che sbarcherà in Honduras. Si tratta di Sofia Costantini, l'ex discussa tentatrice dell'ultima edizione di Temptation Island.

Sofia Costantini: da Temptation Island a L'Isola dei Famosi?

L'Isola dei Famosi è pronta ad accogliere nuovi naufraghi! Dopo l’uscita di scena di Ibiza Altea, che ha dovuto rinunciare a causa di altri impegni, gli autori del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili hanno avviato una ricerca per trovare una sostituta. Stando alle ultime indiscrezioni, la scelta sarebbe caduta su Sofia Costantini.

Sofia non è un volto del tutto estraneo al pubblico. Nel 2024, infatti, ha partecipato a Temptation Island come tentatrice, dove ha attirato l’attenzione del pubblico per il suo coinvolgimento con Alfred Ekhator, che ha portato alla rottura con la fidanzata Anna Acciardi. La sua presenza nel cast, quindi, potrebbe portare un ulteriore elemento di interesse al programma, che cerca sempre figure fresche, ma anche contribuire a creare nuove dinamiche di gioco.

Leggi anche Antonella Mosetti in crisi: nuovo addio a L'Isola dei Famosi?

Ad alimentare il gossip intorno alla sua partecipazione a L'Isola 2025 è stata proprio l'ex tentatrice del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. "Che fatica tenersi dentro le cose belle quando vorresti urlarle! Cavolo! Sono giorni che sto morendo dalla voglia di dirvi una cosa e invece non posso, mannaggia!" ha scritto la Costantini, facendo intendere di essere impegnata in qualche nuovo progetto ancora top secret. Sofia sarà la prossima concorrente a sbarcare in Honduras?

Nuovi arrivi a L'Isola dei Famosi

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi è iniziata da poco, ma ha già iniziato ad avere problemi con il cast. Angelo Famao e Leonardo Brum hanno deciso di ritirarsi dal gioco e tornare in Italia e Antonella Mosetti ha più volte minacciato l’abbandono, anche se per il momento è rimasta a Playa Uva insieme al gruppo dei Senatori.

Proprio a causa di queste uscite improvvise, la produzione del reality show ha deciso di correre ai ripari e cercare nuovi naufraghi. A rivelarlo Gabriele Parpiglia nell’ultima puntata del programma di Studio 100, 100% Parpiglia: "Stanno facendo i provini [...] Si sono concentrati perlopiù su ragazze giovani, volti del piccolo schermo. Quindi, diciamo, i bellocci o le amazzoni di turno". Come riportato da Biccy, inoltre, il noto giornalista ha rivelato sui social che uno di questi possibili nuovi naufraghi farà molto discutere: "Vi posso dire che uno farà molto caos social, caos". Di chi starà parlando? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata de L'Isola, che andrà in onda domani mercoledì 21 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che il televoto settimanale è stato annullato per il ritiro del modello Brum.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.