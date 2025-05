Isola dei Famosi, Leonardo Brum e Angelo Famao lasciano il reality show: l'annuncio ufficiale

News VIP

I naufraghi Angelo Famao e Leonardo Brum hanno deciso di ritirarsi dal gioco e abbandonare definitivamente L'Isola dei Famosi. Vista l'uscita del modello, il televoto settimanale è stato annullato.

È ufficiale! A pochi giorni dall'inizio, i giovani naufraghi Angelo Famao e Leonardo Brum hanno deciso di ritirarsi dal gioco e abbandonare definitivamente L'Isola dei Famosi. L'annuncio è arrivato oggi durante il daytime del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili.

Angelo Famao e Leonardo Brum si sono ritirati definitivamente da L'Isola dei Famosi

Angelo Famao e Leonardo Brum hanno lasciato L’Isola dei famosi. Dopo la “falsa partenza” di una settimana fa, i due giovani naufraghi del reality show hanno deciso di abbandonare definitivamente l’Honduras. A nulla era servita la benevolenza della conduttrice Veronica Gentili e della produzione del programma che avevano deciso di dargli una seconda possibilità visto che, a meno di una settimana da quel momento, il modello e il cantante neomelodico hanno chiesto di poter tornare in Italia.

Ad annunciare il ritiro di Leonardo un post pubblicato sui canali social de L'Isola: "Leonardo Brum ha deciso di ritirarsi dall’Isola. Essendo al televoto questa settimana, il televoto attualmente in corso è annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati". Essendo il modello tra i naufraghi in nomination, la produzione si è trovata anche costretta ad annullare il televoto in corso.

Leggi anche Carly Tommasini e Chiara Balistreri a confronto a L'Isola

Durante il daytime di oggi del reality show di Canale 5, Angelo e Leonardo hanno comunicato la decisione ai loro compagni di avventura e spiegato i motivi che li hanno spinti ad abbandonare il gioco a pochi giorni dall'inizio del programma. "Mi ero promesso di restare quanto più tempo possibile, in primis per me e le promesse fatte alle persone a me care. Ma decido di ritirarmi dall’Isola e ritornare a casa. Per me il gioco finisce qui" ha dichiarato il cantante seguito dal modello "Ho chiesto di tornare a casa. Lo so che ho già avuto questo momento una volta e poi sono rientrato. L’Isola mi ha dato un’altra opportunità ma non sto bene e ho bisogno di sentire me stesso, non il gioco. Per me il gioco è già finito. Voglio tornare a casa. Punto". Con questi abbandoni, ci saranno dei cambiamenti nel cast?

Scintille a L'Isola dei Famosi

L'Isola dei Famosi è iniziata da poco, ma gli equilibri in Honduras sono già molto precari. Nelle ultime ore, infatti, è scoppiata un'accesa discussione che ha visto protagoniste Alessia Fabiani e Patrizia Rossetti. Il motivo? L’ennesima infrazione del regolamento del gioco! L'ex letterina di Passaparola ha puntato il dito contro la conduttrice, che ha subito respinto le accuse.

"Quanto sei bugiarda, ma se hai detto ‘Mamma mia, adesso mette nei casini anche noi’" ha sbottato furiosa Alessia. Visibilmente irritata dalla situazione e dal comportamento della naufraga, Patrizia ha subito ribattuto chiarendo la sua posizione: "Non è la verità". A dire la sua anche Teresanna Pugliese, che non ha perso occasione di lanciare una frecciatina alla Fabiani: "È giusto che abbia denunciato il falso anche se più falso di lei non c’è niente. Non è giusto a livello umano per noi". Una cosa è certa: questa discussione ha messo in evidenza ancora una volta l'incapacità del gruppo di rispettare le regole del gioco. L'appuntamento con il reality show è per il prossimo mercoledì 21 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che, visto il ritiro di Leonardo Brum, il televoto settimanale è stato annullato.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.