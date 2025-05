Isola dei Famosi, Antonella Mosetti pensa ancora al ritiro: "Mi manca l'aria"

News VIP

Un nuovo crollo emotivo e fisico di Antonella Mosetti dopo dove giorni trascorsi dall'inizio della sua avventura a L'Isola dei Famosi.

Antonella Mosetti continua a vivere un momento di forte crisi all Isola dei Famosi. Già durante la seconda puntata del reality, andata in onda lunedì scorso, la showgirl aveva manifestato l’intenzione di abbandonare il gioco, sopraffatta dalla stanchezza fisica e mentale. A trattenerla erano stati la figlia Asia e il fratello Massimiliano, che l’avevano convinta a rimanere almeno per un altro po’.

Isola 2025, Antonella Mosetti: "Io sono proprio sfinita, non ce la faccio più"

Ma nelle ultime ore Antonella è tornata a esprimere il desiderio di lasciare, confidandosi apertamente con Loredana Cannata:

"Mi gira la testa, mi viene da piangere... Ok, aspetta... Ma io sono proprio sfinita, non ce la faccio più. Inutile che traccheggiamo, basta! Ognuno ha il suo limite, mi devo ammalare? Non credo che andarsene significhi essere deboli, questa è un'altra stro***ta che non accetto. Andarsene significa, all’età nostra, non accettare delle condizioni. Non ce la faccio proprio, mi manca l’aria."

Parole dure, che riflettono il profondo disagio interiore che la Mosetti sta vivendo da giorni. Il pubblico da casa ha notato il suo volto spesso stanco, lo sguardo assente e l’energia sempre più fioca. Ma cosa c'è davvero dietro questa fragilità? A fare chiarezza è intervenuto ieri il fratello Massimiliano Mosetti, che ha rilasciato un’intervista a LolloMagazine, raccontando il contesto emotivo e familiare che ha portato Antonella a partecipare all’Isola.

"Sono stato io a spingerla a partecipare. Abbiamo attraversato un periodo davvero difficile. Non è solo il lutto per nostro padre a farle male, ma tutto ciò che ha preceduto la sua scomparsa. Sono stati quattro anni durissimi. Vedere il proprio genitore, che all’improvviso non ti riconosce più, è qualcosa che ti logora dentro."

L’Isola è diventata per Antonella un'occasione per evadere, per cambiare aria, ma allo stesso tempo anche una sfida troppo grande, almeno in questo momento.

"Sapevo che avrebbe avuto questo crollo", ha aggiunto Massimiliano. "Ma sono lì per lei, per ricordarle perché ha deciso di partire. Se torna adesso, qui non ritrova nostro padre. È molto più probabile che riesca a sentirlo lì, in un silenzio che forse le fa anche bene."

Secondo Massimiliano, però, un piccolo spiraglio positivo c’è:

"Ho parlato con la redazione, la sento quotidianamente. Mi dicono che Antonella ha reagito bene, che qualcosa si è smosso. Se supera questo momento può arrivare fino in fondo. Questo è davvero un bivio, un momento chiave. Io e Asia, con il nostro supporto, le abbiamo regalato un po’ di leggerezza. E credo che anche l’arrivo di Mirko Frezza possa fare la differenza: lui è una figura paterna, ha quell’umanità che a lei serve adesso."

Insomma, la strada di Antonella Mosetti in Honduras è tutta in salita. Ruscirà a trovare dentro di sé la forza per continuare, questa esperienza?

