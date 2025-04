Isola dei Famosi, ecco il primo Spot ufficiale della nuova edizione condotta da Veronica Gentili

News VIP

Mediaset diffonde il primo promo ufficiale della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili. Ecco il video dello spot del reality show di Canale 5 e i dettagli sul cast e le Anticipazioni.

Isola dei Famosi, arriva il Promo ufficiale

Manca sempre meno al debutto ufficiale della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e Mediaset ha svelato la data ufficiale di debutto, seppur non in modo chiaro bensì attraverso messaggi invitati a coloro che si sono candidati come pubblico in studio. La nuova stagione del reality show, che andrà in onda come sempre in prima serata su Canale 5, è stata affidata a Veronica Gentili, già conduttrice di successo e Le Iene, nella speranza di svecchiare e modificare un format che negli ultimi anni non ha dato particolare soddisfazione ai vertici del Biscione, con ascolti molto bassi.

Al fianco di Veronica ci saranno Pierpaolo Pretelli come invitato ufficiale in Honduras, notizia che ha fatto più che piacere alle fan dell’attore ed ex Velino di Striscia la Notizia, e poi in studio dovrebbe esserci Simona Ventura come opinionista anche se lei ha chiarito di non aver ricevuto nessuna notizia in merito. Verità o strategia? Le indiscrezioni sono talmente insistenti che sembra più logico pensare che Super Simo stia tenendo per sé la conferma della sua presenza a L’Isola dei Famosi questo anno, forse in vista di nuovi contratti con la rete. Nel frattempo, poche ore fa, ecco che appare in televisione il primo promo ufficiale, vediamo insieme i dettagli.

Isola dei Famosi: Promo, cast, Anticipazioni

Poche ore fa è apparso finalmente il nuovo promo ufficiale de L’Isola dei Famosi con Veronica Gentili che presenta questa stagione, con una splendida jumpsuit nera e corta che lascia le braccia scoperte in modo sobrio ed elegante. Insomma, già dal suo abbigliamento, la conduttrice ci fa sapere che non è disposta a scadere nel trash pur essendo questo un reality show.

“È la natura che comanda. Il fuoco. Il vento. L’acqua. Questa è l’Isola. L’Isola e i suoi naufraghi. Una sfida primordiale contro gli elementi. Solo uno vincerà. L’Isola ti cambia per sempre”.

Ma chi ci sarà nel cast de L’Isola dei Famosi? Mentre continuano le trattative per Burak Ozcivit, l’attore turco affascinante interprete di Endless Love, i nomi certi al momento sono quelli di Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti, Nunzio Stancampiano e si vocifera, sempre più insistentemente, che ci sarà anche l’ex tronista di Uomini e Donne Teresanna Pugliese.

