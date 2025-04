Isola dei Famosi, trattative in corso per Burak Ozcivit, il protagonista di Endless Love!

News VIP

Sembra che i vertici di Mediaset stiano facendo carte false per avere nel cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi Burak Ozcivit, il protagonista di Endless Love. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti.

Manca sempre meno al debutto ufficiale della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e i vertici di Mediaset stanno chiudendo le ultime trattative per i naufraghi che sbarcheranno in Honduras tra pochissime settimane. Sembra che ci potrebbe essere anche Burak Ozcivit, l’affascinante protagonista della soap turca Endless Love. Ecco tutti i dettagli e le Anticipazioni.

Isola dei Famosi, nel cast anche il protagonista di Endless Love?

Manca sempre meno al debutto ufficiale della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, previsto per il 7 maggio 2025, con Veronica Gentili al timone del reality show ambientato in Honduras e in onda, in prima serata, su Canale 5. In questi giorni si sta delineando il cast ufficiale del programma, dato che tra pochi giorni i naufraghi dovranno sbarcare nell’isola sperduta che ospiterà la loro permanenza nel programma tra palme, cocchi e pesci impossibili da pescare. Mentre emergono come ufficiali i nomi di Patrizia Rossetti e Antonella Mosetti, si mormora sempre più insistentemente che i vertici del Biscione stiano facendo carte false per avere nel cast anche Burak Ozcivit, ovvero l’attore turco affascinante protagonista della soap Endless Love.

“Secondo quanto abbiamo saputo tramite nostri fonti, ci sarebbe anche un volto molto amato dal pubblico italiano: Burak Özçivit, protagonista della popolare soap turca Endless Love - fa sapere Lorenzo Pugnaloni - L’attore avrebbe sostenuto un provino con buone possibilità di entrare ufficialmente nel cast. La sua presenza, se confermata, rappresenterebbe un colpaccio per il programma, attirando anche l’attenzione del pubblico internazionale e degli appassionati di serie turche”.

Insomma, Burak è in trattativa per entrare a far parte del cast de L’Isola dei Famosi ma ancora non avrebbe deciso se esserci o meno. L’attore sembra sia difficile da corteggiare, ma sarebbe davvero un colpaccio per Mediaset dato che la soap che lo ha visto protagonista è tra le più amate di sempre dal pubblico di Canale 5, con ascolti record.

Isola dei Famosi, i primi nomi ufficiali

Mentre continuano le trattative per avere Burak Ozcivit nel cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza mercoledì 7 maggio 2025 su Canale 5 con la conduzione di Veronica Gentili, si parla anche del resto del cast di questo anno. Al fianco della presentatrice dovrebbero esserci Pierpaolo Pretelli, come inviato ufficiale, e Simona Ventura come opinionista anche se, in una recente intervista, la presentatrice avrebbe categoricamente negato di essere stata contattata dai vertici di Mediaset. Verità o strategia per cercare l’effetto sorpresa? Al momento non è chiaro.

Trapelano, invece, i primi naufraghi ufficiali de L’Isola ovvero Patrizia Rossetti, ex protagonista del Grande Fratello Vip ma anche vincitrice di Pechino Express nel 2018, poi Antonella Mosetti che nei reality show è una habitué oltre che una protagonista del gossip per le sue recenti scelte di vita. Secondo Dagospia, poi, dovrebbe esserci anche Teresanna Pugliese, una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne con la sua tormentata love story con Francesco Monte, ma anche protagonista del GF Vip dove ha mostrato tutto il suo temperamento.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.