Isola dei Famosi, duro scontro tra Teresanna Pugliese e Dino Giarrusso: ecco cosa è successo (VIDEO)

Tensione alle stelle a L'Isola dei Famosi. A distanza di alcune ore dall'ultima puntata del reality show, i naufraghi Teresanna Pugliese e Dino Giarrusso si sono resi protagonisti di un duro scontro in Honduras.

Duro scontro a L'Isola dei Famosi tra Teresanna Pugliese e Dino Giarrusso. A pochi giorni dalla terza puntata del reality show condotto da Veronica Gentili, l'ex tronista di Uomini e Donne e il giornalista si sono resi protagonisti di un'accesa discussione in Honduras in cui sono volate accuse e offese.

Scintille tra i naufraghi a L'Isola dei Famosi

La terza puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 21 maggio 2025, ha visto l'uscita di scena di Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano e Spadino. Il gruppo dei Giovani si è così dimezzato e la produzione del reality show ha deciso di riunire tutti i naufraghi su un'unica spiaggia. Se da un lato Cristina Plevani e Antonella Mosetti hanno accolto con entusiasmo il cambiamento, dall'altro Dino Giarrusso non ha perso occasione per criticare il comportamento dell'ex naufrago romano.

A peggiorare la situazione ci ha pensato Mario Adinolfi che, ripensando a quanto accaduto in diretta, ha esclamato: "Li abbiamo battuti 10 a 3". Un commento che ha fatto letteralmente sbottare Teresanna Pugliese, che non è riuscita a nascondere il suo disappunto e ad accusare il discusso giornalista di essere un grande provocatore. "Mentre ricordavamo gli atteggiamenti che i ragazzi avevano nei nostri confronti, Dino, con la sua educata clemenza, ha tenuto a intervenire, e riferendosi a Spadino ha detto che era uno che si grattava le pa**e" ha dichiarato l'ex tronista di Uomini e Donne nel confessionale per poi affrontare direttamente Dino.

Il botta e risposta tra i due naufraghi ha portato ad un vero e proprio scontro, durante il quale Dino ha accusato Teresanna di essere aggressiva: "Hai un tono aggressivo e sgradevole di cui non ti rendi conto, dovresti essere rispettosa. Devi rispettare le opinioni altrui, non sei la verità". "Tu ce l’hai basso ma molto più tagliente e offensivo!" ha prontamente replicato la concorrente. Il comportamento del giornalista ed ex Iena ha parecchio infastidito anche la Mosetti che, prima di ritirarsi dal gioco, l'ha criticato. I naufraghi riusciranno a trovare un punto d'incontro e un equilibrio per convivere serenamente?

Antonella Mosetti ha lasciato L'Isola dei Famosi

Dopo Angelo Famao, Leonardo Brum, Camila Giorgia, Nunzio Stancampiano e Spadino, un'altra concorrente ha lasciato L'Isola dei Famosi. Stiamo parlando della showgirl Antonella Mosetti che, a poche ore dall'ultima puntata del reality show condotto da Veronica Gentili, ha deciso di ritirarsi dal gioco e tornare in Italia. La notizia è stata confermata dalle pagine social ufficiali del programma e ufficializzata nel daytime di ieri.

"Ho accettato di fare questo reality per trovare mio papà, ma non l’ho trovato, anzi mi sono sentita ancora più lontana…Devo iniziare ad accettare che non c’è più…Tornerò a casa ad abbracciare mia mamma, che è anziana…Mi dispiace, ma ce l’ho messa tutta…" ha dichiarato Antonella rivelando il reale motivo che l'ha spinta a lasciare definitivamente l'Honduras. Vista l'uscita di scena della Mosetti, siamo quasi certi che anche il televoto di questa settimana verrà annullato. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata de L'Isola, che andrà in onda il prossimo mercoledì 28 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.

